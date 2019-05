Il nuovo stadio di Las Vegas: una scommessa da 2 miliardi di dollari

Il nuovo stadio, che sarà inaugurato nel 2020, divide l'opinione pubblica: porterà benefici o sarà un gigante molto costoso ma poco produttivo per la città?

Con la fine della stagione agonistica dei Vegas Golden Knights, franchigia di hockey sul ghiaccio di Las Vegas, eliminata al primo turno playoff dai San Joes Sharks, l'attenzione del pubblico locale si è rivolta ai lavori in corso per il nuovo stadio dei Las Vegas Raiders, squadra di football americano in arrivo in città.

I Raiders, storicamente legati alla città di Oakland, erano stati trasferiti a Las Vegas superando la votazione positiva delle altre proprietà della lega di football americano NFL avvenuta due anni fa. Da allora era partito il progetto per il nuovo stadio, che vedrà la luce nel 2020 ma che sta già dividendo l'opinione pubblica sulla questione dei costi e dell'utilità della struttura.

Lo stadio, che costerà quasi 2 miliardi di dollari, è finanziato per il 40% da soldi pubblici, e i cittadini di Las Vegas si chiedono se sarà un investimento produttivo e se lo stadio, da solo, riuscirà a essere un volano economico per tutta la città. La risposta sarebbe positiva, a patto che il seguito di tifosi sia importante e che gli eventi collaterali siano il motore per far rendere l'impianto tutto l'anno.

Progettato dallo studio Manica Architecture (che aveva partecipato anche alla selezione per il progetto del nuovo stadio del Cagliari, nel 2018), il nuovo stadio di Las Vegas avrà una capienza di 65mila posti, ampliabili a 72mila per eventi speciali. Sul costo complessivo di 1,9 miliardi di dollari, 750 milioni arriveranno dai finanziamenti pubblici.

Lo stadio avrà una forma sinuosa, dove il basamento sarà in continuo dialogo con la copertura, creando due alti pareti di gradinate in corrispondenza delle tribune centrali, per poi aprirsi sui lati dietro le aree di meta, ricavando due enormi aperture che funzioneranno da balconata con vista sull'esterno ed effetto scenico nel rapporto fra lo stadio e la città.

Ma il rischio è che un tale edificio non riesca a essere a tutti gli effetti un nuovo polo di attrazione all'interno di una città, Las Vegas, che è già un cuore pulsante di eventi e divertimento 24 ore su 24, dai casinò, ai night club, dai concerti ai ristoranti, fino agli incontri sportivi organizzati qui per l'occasione.

Il rischio è che si pensi al nuovo stadio come a un oggetto che, da solo e in automatico, sarà attrattivo per eventi e ritorno economico, mentre la realtà è che serviranno tanti tifosi e tanti eventi collaterali, come confermato anche da Stephen Miller, professore di economia all'Università di Las Vegas:

Lo stadio come catalizzatore automatico di successo è un falso mito. Bisogna lavorarci, investire, creare eventi collaterali, se no rimane un'operazione fine a sé stessa.

Secondo Miller e il suo team di studi, servirebbero circa 50 eventi da organizzare nel nuovo stadio, durante l'anno e al di fuori delle partite dei Raiders in NFL, per far sì che l'impianto diventi uno dei nuovi poli d'attrazione di Las Vegas. Cosa difficile ma non impossibile, considerando le potenzialità della città.

Allo stesso modo, sarà fondamentale il seguito dei tifosi: il trasferimento dei Raiders a Las Vegas ha lasciato malumori a Oakland ma ha trovato entusiasmo nella città del Nevada, e un nuovo stadio avrà bisogno di un'affluenza continua e ampia, che possa lanciare la nuova franchigia anche sul piano del legame e delle radici con la nuova città.