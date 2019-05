DesmoDovi festeggerà a Jerez il Gran Premio numero 200 in classe regina. Ribadisce che non correrà fino a 40 anni, ma ammette: "Valentino Rossi fa bene al campionato".

Andrea Iannone si ritrova leader del Mondiale alla vigilia del week-end di MotoGP a Jerez. Merito della caduta di Marc Marquez, ma anche di una Ducati rinnovata, capace di migliorarsi sui tracciati tradizionalmente difficili come Rio Hondo e Austin. E di un nuovo compagno di squadra che gli permette di collaborare al meglio nello sviluppo della Desmosedici, sia durante gli allenamenti che nei test invernali o nella condivisione dei dati nel box. Una partnership impossibile con il maiorchino dato che entrambi miravano alla vittoria, senza contare il crescente astio personale tra i due.

Quest'anno, almeno in questa parte prima parte del campionato MotoGP, Dovizioso e Petrucci hanno obiettivi differenti. Il forlivese rincorre il titolo iridato, il pilota umbro prova ad avvicinarsi alla zona podio dopo aver concluso sempre al sesto posto. Nel 2018 le due Desmosedici del team ufficiale avevano telai diversi, quest'anno le Rosse sono quasi identiche, differiscono solo per particolari ergonomici. Questo consente agli ingegneri Ducati di effettuare confronti diretti e quindi più precisi quando usano i dati per cercare di limare i millesimi di secondo.Un altro punto a favore di Andrea, punta di diamante di un'azienda che da almeno due anni sta mettendo il fiato sul collo ai colossi giapponesi, prima su tutti la Honda.

Medesimi allenamenti, stesso preparatore atletico e psicologo sportivo, lavoro gomito a gomito per studiare al meglio come migliorare l'aerodinamica, le turbolenze nelle scie, i duelli corpo a corpo. Nulla è casuale nel team emiliano che con lo spoiler montato sul posteriore, e considerato regolare dalla FIM, ha dimostrato di poter fare scuola all'interno del paddock della MotoGP. Andrea Dovizioso ha una grande responsabilità nelle sue mani: dare l'assalto al trono iridato e riportare a casa quel titolo che manca dal 2007, dai tempi di Casey Stoner. E l'ostacolo più grande si chiama Marquez.

L'abbraccio tra Andrea Dovizioso e Valentino Rossi a Rio Hondo

MotoGP, Dovizioso: "Nella mia testa c'è sempre il cross"

A Jerez DesmoDovi festeggerà 200 GP in classe regina. Un bel traguardo che sottolinea l'esperienza del forlivese, ma un semplice numero che considera superfluo. Dopo la scia di vittorie negli ultimi due anni, i due titoli di vicecampione del mondo nel 2017 e 2018, alzare l'asticella delle aspettative è un obbligo, non solo morale.

Non sono 200 vittorie o podi, preferisco i risultati. Nella mia carriera ci sono stati alti e bassi e certamente arrivare a 200 GP con questo livello di competitività è soddisfacente. La gente adesso è abituata a vederci davanti, ma dimentica facilmente da dove siamo partiti.

Andrea vanta un Mondiale nella vecchia classe 125 datato 2004. Era appena 18enne e, per ironia della sorte, ha vinto in sella ad una Honda, con cui ha condiviso dieci anni della sua carriera. Nel 2013 il passaggio alla Ducati dopo una breve parentesi annuale in Yamaha, una delle stagioni più difficili a causa di una moto in completa rivoluzione dopo il biennio di Valentino Rossi. Per la prima vittoria ha dovuto aspettare fino al 2016, in Malesia, prima che la strada diventasse in discesa e costellata di podi e successi. Nelle ultime 49 gare ha ottenuto 12 vittorie e 23 podi, una media vicina al 50%

Una delle più belle vittorie è al Mugello nel 2017, lì ho sempre fatto tanta fatica, una gara che sognavo sempre in un modo e si chiudeva l'opposto. Misano 2018 non è stata una gara 'boom', ma fondamentale, tanta roba. Poi è difficile sceglierne una più di altre, ma a Silverstone 2017 mi sono piaciuto molto e ho goduto di brutto.

Adesso la classifica lo vede in testa seguito dal connazionale Valentino Rossi a sole tre distanze, nonostante i suoi 40 anni. Andrea Dovizioso ha assicurato che a quell'età non sarà più nel Motomondiale, magari coltiverà la sua seconda passione: il motocross.