L'argentino ha prima firmato il 2-0 al 75' avventandosi sul pallone mandato sulla traversa da Luis Suarez, poi all'82' ha fatto impazzire tutti. Su calcio di punizione da distanza ragguardevole, ha messo il pallone all'incrocio dei pali grazie anche a una leggera deviazione in barriera. Per Alisson non c'è stato nulla da fare.

Lo ha fatto realizzando una doppietta nella semifinale d'andata di Champions League andata in scena al Camp Nou, dove il Liverpool è stato sconfitto 3-0 e dovrà ora fare un'impresa ad Anfield per conquistare la seconda finale consecutiva.

