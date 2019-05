Esordì pochi giorni prima del suo 13° compleanno, e non andò nel migliore dei modi. A buttarlo nella mischia fu l'allenatore Julio César Baldivieso, suo padre.

0 condivisioni

di Ubaldo Argenio - 01/05/2019 03:00

Calcisticamente parlando la Bolivia non è mai stata una potenza mondiale. I più appassionati però ricorderanno Julio César Baldivieso, centrocampista considerato uno dei più forti calciatori boliviani di tutti i tempi, che con la maglia de La Verde raggiunse risultati indelebili nella memoria dei tifosi, come la qualificazione ai Mondiali di USA 94 e la finale di Copa America persa nel 1997, proprio a La Paz, contro il Brasile futuro vice-campione del mondo. Nel 2008, a 37 anni e dopo l’ultima stagione passata da comprimario nel Club Aurora, squadra che milita nella massima serie boliviana, Julio César Baldivieso decide di appendere le scarpette al chiodo.

Julio César Baldivieso in campo contro la Germania a USA 94

Al richiamo del campo però è difficile resistere, e così dalla stagione successiva “l’Imperatore”, questo il suo soprannome da calciatore, diventa l’allenatore proprio dell'Aurora. Il figlio Mauricio, intanto, fa le prime esperienze da calciatore tra le fila delle giovanili.

Julio César mette tutto il suo impegno e la sua esperienza al servizio della squadra, e inizia col piede giusto, vincendo al primo colpo il torneo di Clausura. Nel successivo torneo di Apertura però non riesce a ripetersi e la compagine scivola in classifica al nono posto su dodici partecipanti. All’inizio del torneo di Clausura del 2009, poi, succede qualcosa che segnerà per sempre la vita di Julio.

L'esordio di Mauricio Baldivies

Domenica 19 luglio 2009, l'Aurora è ospite del La Paz per la prima giornata di campionato. Una partita sentita, con due espulsi e diversi ammoniti. A dieci minuti dalla fine dell’incontro, sotto di un gol, mister Baldivieso stupisce le poche migliaia di spettatori presenti richiamando in panchina il difensore Ronald Rodríguez e buttando nella mischia il numero dieci, il piccolo Mauricio. Suo figlio.

È il suo esordio assoluto, e quando scende in campo l’attaccante Pablo Mauricio Baldivieso Ferrufino ha 12 anni, 11 mesi e 27 giorni, e diventa il più giovane calciatore al mondo ad aver mai esordito tra i professionisti. Una mossa azzardata, per usare un eufemismo.

Mauricio Baldivieso nel giorno del suo esordio

Ha avuto coraggio, Baldivieso padre, a mandare in campo un ragazzino così giovane, così inferiore per fisico ed esperienza rispetto a quei calciatori di dieci, venti anni più vecchi di lui. Ha avuto coraggio il piccolo Baldivieso a mettersi sulle spalle quel numero così pesante, indossato per tanti anni anche da suo padre idolo della curva, e a esordire in un momento così delicato. Potrebbe anche non aver avuto alcuna intenzione di entrare, ed essere stato semplicemente incapace di dire di no al suo allenatore. Questo non ci è dato sapere. Ma è pur vero che anche per non avere coraggio in fin dei conti ci vuole un po' di fegato.

Se non sono stati il coraggio o il fegato, qualcosa Mauricio riesce comunque a dimostrare. Dopo pochi palloni giocati, abbastanza da irritare l’ala sinistra Jenry Alaca, allo scoccare del 90’ il 14 avversario atterra il diez biancazzurro con un duro colpo da tergo. Un colpo forte, ma comunque esasperato dal dodicenne, forse impaurito, che si rotola a terra e porta le mani al viso. Per qualche secondo il gioco continua, ma le capriole del ragazzino si ripetono in modo così appariscente da convincere qualche compagno di squadra a richiamare l’attenzione dell’arbitro, provando magari a guadagnare una buona punizione e un cartellino per il giocatore avversario.

A questo punto due, tre, quattro giocatori del Club Aurora accerchiano il direttore di gara, mentre il piccolo Mauricio continua a strepitare faccia a terra. L’arbitro José Jordán, senza molti indugi, fa cenno ai suoi collaboratori di far entrare la barella, i secondi sul cronometro però scorrono e così i compagni di squadra spronano Mauricio, che prontamente si rialza scatenando le ire dei giocatori avversari. In particolare del numero 23, un difensore roccioso di nome Rómulo Alaca, fratello di Jenry. Rómulo, forse con l’intento di insegnare il codice del campo di gioco al novizio calciatore, cerca il faccia a faccia. Di tutta risposta, il piccolo Mauricio compie un piccolo balzo all’indietro per nascondersi dietro a un compagno, e contemporaneamente rifila un ceffone al trentatreenne centrale del La Paz il quale, dopo un attimo di sbigottimento, cerca di rispondere con un educativo colpo di kick boxing.

Iniziano i tafferugli, e mentre l’arbitro distribuisce gialli e cerca di placare gli animi, Pablo Mauricio Baldivieso Ferrufino, calciatore di 12 anni, 11 mesi e 27 giorni, si defila verso la panchina, trattenendo a stento le lacrime. Dopo aver lasciato i suoi compagni in inferiorità numerica, rientra per gli ultimi secondi di gioco. Le proteste dei (pochi) tifosi ospiti sugli spalti accompagnano il triplice fischio e la sconfitta.

Probabilmente per Baldivieso figlio non sono stati bei momenti, avrà sognato tante volte il suo debutto, ma di certo non in questi termini. Di sicuro non è stata una bella giornata per Baldivieso padre, “El Emperador”, che non molto tempo dopo presenterà le dimissioni alla dirigenza del club. Quella domenica di luglio la notizia dell'esordio di un giocatore poco più che ragazzino fece il giro del mondo, e nonostante oggi, a distanza anni, le carriere da allenatore e calciatore dei due protagonisti non siano decollate (Julio è allenatore della nazionale di calcio della Palestina, Mauricio è attualmente svincolato), difficilmente il record del piccolo Baldivieso potrà essere battuto.