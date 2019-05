Dopo due anni di attesa, arriva l'edizione italiana del libro dedicato alla storia del campione irlandese di MMA. Disponibile a partire dal 30 aprile.

di Annalisa Cesaretti - 01/05/2019 08:43 | aggiornato 01/05/2019 08:48

"Notorious", la biografia di Conor McGregor scritta da Jack Slack, arriva finalmente anche in Italia. Lo fa con un ritardo di due anni rispetto alla versione in lingua originale del libro, pubblicata per la prima volta dall'editore inglese John Blake nell'aprile del 2017. L'edizione italiana, curata dalla Sperling & Kupfer, è disponibile in libreria a partire dal 30 aprile. Dai disagi del ragazzino messo all'angolo dai bulli alle prodezze del lottatore che fa suo l'ottagono: ogni pagina racconta nel dettaglio la storia del campione irlandese della UFC.

Del Conor McGregor spavaldo e pluripremiato c'è un resoconto esaustivo sui social network di tutto il mondo. Le foto lo ritraggono sempre con la testa alta e il petto in fuori, stretto nei costosi completi che indossa fuori dalla palestra. I video, invece, lo riprendono mentre tenta di piegare psicologicamente i suoi avversari nelle conferenze che anticipano gli incontri. Ma chi - nell'arco di questi due anni - ha letto la sua biografia era interessato a un altro personaggio: il Conor che, spoglio delle grandi firme e della retorica, sa mettere schiena a terra l'avversario sfoggiando una tecnica sopraffina.

Che la biografia sia valsa la lunga attesa lo lasciano intendere le recensioni dei lettori che hanno già avuto modo di conoscere la parte più autentica di Conor McGregor. Su Goodreads - il social network dei libri - ha raccolto voti alti e recensioni positive. E il commento più ricorrente è una sorta di avvertimento ai futuri acquirenti: Jack Slack non ha sprecato inchiostro in gossip. Di conseguenza, se siete interessati a questo tipo di retroscena, fareste meglio a optare per un'altra lettura. In queste pagine, infatti, l'autore ha voluto dare spazio ai soli episodi che hanno contribuito a fare di McGregor uno dei più grandi campioni di arti marziali miste.

Conor McGregor sul ring per l'incontro contro Floyd Mayweather

"Notorious", la biografia di McGregor: la penna di Jack Slack garantisce qualità

Ma chi è Jack Slack, l'autore della biografia di Conor McGregor? Un grande esperto di MMA che ha preferito questo pseudonimo assonante al suo vero nome. Le sue analisi sono tra le più apprezzate da chi segue gli incontri della UFC. Ama spiegare nel dettaglio la tecnica di ogni lottatore. Ecco perché nel libro dedicato alla carriera del campione irlandese ha tracciato le origini di quella varietà che contraddistingue il suo modo di combattere. Gli è bastato passare in rassegna le varie arti marziali - dal taekwondo al muay thai - sperimentate da McCgregor nel corso degli anni.

Oltre a raccontare, il libro spiega. Nel modo più chiaro e dettagliato possibile cerca di dare una risposta a chiunque si sia chiesto in che modo Conor McGregor abbia saputo scrivere in soli cinque anni la storia della UFC.