La Pulce tocca quota 600 gol col Barça e trascina i suoi contro un buon Liverpool. Salah spreca e ora ad Anfield ai Reds servirà un'impresa quasi impossibile.

di MarcoValerio Bava - 01/05/2019 23:03 | aggiornato 01/05/2019 23:43

Il Barcellona vince e mette un piede e mezzo in finale di Champions League. Il 3-0 del Camp Nou del resto lascia pochissime speranze di rimonta a un Liverpool che subisce un passivo troppo pesante per quello che è stato lo svolgimento della partita. La squadra di Klopp gioca una partita coraggiosa e per larghi tratti della ripresa domina il gioco andando più volte a un passo dal gol.

Ma contro un Messi del genere è praticamente impossibile sperare di uscire indenni. La Pulce sta vivendo forse la miglior annata della sua carriera, basti pensare che con la doppietta di stasera arriva a 12 gol in nove partite giocate in stagione in questa competizione. Ma soprattutto a quota 600 in maglia blaugrana.

La punizione con cui sigla il 3-0 è uno spot per il calcio. Un spot meraviglioso. Klopp può recriminare per non essersi potuto giocare la gara con i suoi giocatori più in forma e cioè Firmino, Alexander Arnold e Keita (uscito dopo 20'). Valverde invece può godersi anche la capacità di difendere e soffrire del suo Barcellona che ora andrà ad Anfield con un risultato più che rassicurante.

Champions League, Messi domina la scena

Champions League, le pagelle di Barcellona-Liverpool

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 7,5; Sergi Roberto 6,5 (dal 92' Alena sv), Piqué 7, Lenglet 6, Alba 6,5; Rakitic 7, Busquets 6,5, Vidal 6,5; Messi 8, Suárez 7 (dal 92' Dembele 5,5), Coutinho 5,5 (dal 59' Semedo 6). All. Valverde 7

Liverpool (4-3-3): Alisson 5,5; Gomez 5, Matip 5,5, van Dijk 5, Robertson 6,5; Milner 6,5 (dall'84' Origi sv), Fabinho 5,5, Keita 6 (dal 23' Henderson 6); Salah 5,5, Wijnaldum 5 (dal 78' Firmino sv), Mane 5,5. All. Klopp 5,5

I migliori

Messi 8

La sua doppietta tira fuori il Barcellona da una situazione critica perché il Liverpool stava spingendo e creando occasioni per il pareggio. Poi dopo venti minuti di buio si accende e trascina i suoi praticamente in finale. Sta vivendo una stagione fantastica, forse la sua migliore in carriera, il gol del 3-0 è una meraviglia senza tempo, un gioiello da vedere e rivedere. Anche il gol del raddoppio è tutto suo visto che avvia e conclude l'azione e sono 12 in Champions League. Adesso sono 600 le reti con i blaugrana. Mostruoso.

Ter Stegen 7,5

Nel momento di maggior difficoltà del Barcellona esce fuori lui, che con le sue mani evita il pareggio del Liverpool e dà di fatto il via poi alla super vittoria dei blaugrana. Due parate fuori dal comune su Milner e Salah. Una con la mano di richiamo, l'altra allungandosi alla sua destra e andando a terra in una frazione di secondo. Al momento forse il miglior portiere al mondo. Sicurissimo anche in uscita.

Suarez 7

Il suo è il gol che stappa la partita, un gol da attaccante di razza, che conferma come l'urugauiano sia uno dei migliori nove della storia di questo club. Parte come un fulmine e s'infila tra Matip e Van Dijk e in scivolata anticipa e beffa Allison. Il resto della sua partita è molto sacrificio, coglie la traversa che poi Messi converte in gol. Mezzo voto in meno perché è sempre al centro degli episodi peggiori della partita e perché nel finale spreca la palla del 4-0.

Halfway through the tie.



A big second leg needed at Anfield. 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019

I peggiori

Coutinho 5,5

Schierato dal primo minuto in una partita per lui speciale viste le 201 presenze con la maglia del Liverpool. Valverde gli concede fiducia, lui non ripaga l'allenatore con la giusta moneta. Prestazione poco incisiva del brasiliano che soprattutto in un primo tempo in cui il Barcellona trova spesso spazi lui non sempre fa la scelta giusta, sembra quasi nascondersi e nella ripresa le cose non migliorano. Anzi. Il Camp Nou lo becca e la sua partita dura meno di un'ora.

Van Dijk 5

Aveva detto che di non avere idea su come fermare gli attaccanti del Barcellona. La sua prestazione però è macchiata da due errori molto gravi sui gol dei padroni di casa. Non segue Suarez in occasione del vantaggio, lo guarda infilarsi tra lui e Matip e non fa nulla per opporsi. In occasione del raddoppio lascia andare Messi che può poi segnare a porta vuota. Sono macchie indelebili sulla sua gara e forse sulla doppia sfida dei Reds.

Wijnaldum 5

Klopp lo butta nell'arena da falso nueve, un ruolo nuovo per l'olandese che di ruoli in carriera ne ha ricoperti tanti. Stavolta l'esperimento però non riesce, perché il suo apporto offensivo è nullo, anzi sembra troppo spesso un pesce fuor d'acqua. Non fa un lavoro apprezzabile nemmeno come schermo su Busquets. L'assenza di Firmino si sente parecchio.