Grande paura per Casillas: ricoverato per un infarto

Fonti ufficiali della società portoghese confermano che Casillas è cosciente dopo l'operazione ma sembra probabile che la sua stagione sia chiusa in anticipo. La speranza è che l'ex portiere del Real Madrid si riprenda in fretta e che possa tornare in campo.

Il mondo del calcio è in ansia per Iker Casillas : il portiere spagnolo ha accusato un problema cardiaco ed è stato subito ricoverato d'urgenza all'ospedale CUF Porto, dove avrebbe subito un'operazione chirurgica.

