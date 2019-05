Roma, attenta all'Inter: i nerazzurri tornano in corsa per Conte

A frenare Marotta c'è però il patron Steven Zhang, che attualmente non sarebbe intenzionato a spendere 25 milioni lordi per esonerare Spalletti (ha un contratto fino al 2021). Una cifra tutt'altro che trascurabile a cui andrebbero aggiunti i soldi per pagare Conte e il suo staff.

Il 12 maggio. Questa la data entro la quale la Roma aspetta una risposta da Antonio Conte , prima scelta dei giallorossi per la panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club di James Pallotta è in netto vantaggio nella corsa all'ex ct ma deve però guardarsi dal ritorno dell'Inter.

