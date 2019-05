Avendo il contratto in scadenza nel 2020, può lasciare il club di Gelsenkirchen già in estate. I rossoneri ci pensano, i giallorossi lo tentano con un contratto triennale.

di Franco Borghese - 01/05/2019 09:48 | aggiornato 01/05/2019 11:53

Ora o mai più. Il momento è arrivato, non si può più aspettare. Daniel Caligiuri continua a sognare di indossare la maglia della nazionale italiana. Vuole l'azzurro, lo vuole con tutte le sue forze. E probabilmente lo meriterebbe pure. Eppure la convocazione non arriva. Per questo ora l'esterno dello Schalke potrebbe sfruttare la prossima finestra di calciomercato.

Caligiuri ha infatti il contratto in scadenza nel 2020. Per lo Schalke le occasioni di monetizzare si stanno riducendo al lumicino. O rinnova o se ne va. E lui, per quanto legato al club (attualmente è vice capitano) ha voglia di tentare una nuova avventura. Possibilmente in Italia. Dove non ha ancora mai giocato.

Sarebbe il modo ideale per mettersi in mostra sotto gli occhi del commissario tecnico Roberto Mancini. E le opportunità di calciomercato ci sono. Caligiuri piace infatti a due top club italiani. Due società per le quali, per motivi diversi, lui giocherebbe particolarmente volentieri.

Daniel Caligiuri, obiettivo di calciomercato di Roma e Milan

Calciomercato, Milan e Roma su Caligiuri

Milan e Roma hanno chiesto informazioni allo Schalke. Per prenderlo bastano 5 milioni di euro. Il club di Gelsenkirchen lo ha pagato appena tre milioni al Wolfsburg nel gennaio del 2017. Lo Schalke gli offrirà un rinnovo, lui però è intenzionato a rifiutare. Il Milan lo ha adocchiato in quanto occasione di calciomercato, ma essendo un classe 1988 non è il profilo che piace a Leonardo (che vorrebbe giocatori più giovani). L'affare potrebbe decollare solo in caso di mancanza di alternative. Il giocatore però a Milano andrebbe di corsa: suo padre vive a Bresso (in Lombardia) e lui è da sempre grande tifoso rossonero. Diverso il discorso legato alla Roma.

I giallorossi stanno effettivamente ragionando sull'investimento. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma il club ha anche sondato il terreno con il giocatore, che sarebbe disposto a firmare un contratto triennale. Caligiuri vuole prima ottenere la salvezza matematica con lo Schalke (attualmente quartultimo), poi si concentrerà sul calciomercato. Ma le probabilità che lasci la Bundesliga sono altissime. E anche quelle che venga in Italia. Ora o mai più. Può essere decisivo anche per la realizzazione del suo sogno. Quello azzurro.