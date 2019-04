Nella Rupp Arena di Lexington, in Kentucky, vengono annunciati i primi partecipanti ai match con la valigetta del prossimo PPV.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 30/04/2019 06:31 | aggiornato 30/04/2019 06:50

Non è trascorso nemmeno un mese da WrestleMania 35, ma sono già iniziate le WWE News di una "nuova stagione". Dopo il Superstar Shake-Up di mezzo, siamo entrati nella strada che ci condurrà a Money in the Bank, il prossimo PPV del grande wrestling WWE. La maggior parte degli highlights che vi proporremo qui di seguito e delle notizie che vi racconteremo riguardo questa puntata di Raw del 29 aprile 2019 saranno proprio orientate verso il Pay-per-View dove saranno messe in palio le preziosissime valigette.

Come comunicato sulle WWE News ufficiali, infatti, nel corso della puntata di oggi di A Moment of Bliss, la bellissima Alexa rivelerà tutte le Superstar di Raw che prenderanno parte ai MITB Match.

C'è invece chi un avversario ce l'ha già ben definito, come l'Universal Champion Seth Rollins, che la settimana scorsa ha saputo di doversela vedere con AJ Styles in un dream match con in palio la sua cintura nel prossimo PPV. E ancora, come proseguirà l'evoluzione della nuova versione di Robert Roode? E come si comporteranno gli ultimi "acquisti" da Superstar Shake-Up, cioè Cesaro e lo United States Champion, Samoa Joe?

WWE WWE Money in the Bank, sarà Seth Rollins vs AJ Styles

WWE Raw, News e Highlights del 29 aprile 2019

Davvero tanti punti interrogativi, cui si aggiunge ovviamente anche una delle due faide parallele che sta portando avanti la Double Champ, Becky Lynch, che nello specifico nel roster di Raw dovrà vedersela con Lacey Evans (mentre per SmackDown con Charlotte Flair) a Money in the Bank.

Queste e molte altre WWE News saranno trattate nel nostro consueto report settimanale, WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, che in questa circostanza andrà in scena dalla Rupp Arena di Lexington, in Kentucky.

Alexa Bliss rivela i partecipanti al Money in the Bank

In una puntata speciale di "Moment of Bliss," The Goddess annuncia quali Raw Superstars parteciperanno al Men's Money in the Bank Ladder Match. Saranno Drew McIntyre, Ricochet, Braun Strowman e Baron Corbin.

Braun Strowman e Ricochet vs Baron Corbin e Drex McIntyre

Le quattro superstars di Raw che prenderanno parte al Men's Money in the Bank Ladder Match si confrontano in una sfida di coppia.

Anderson e Gallows vs The Usos

Grande prestazione di Jimmy e Jey Uso contro The Good Brothers.

The Usos beccano i Revival in una situazione equivoca...

Sapevi che Dash Wilder rade le spalle a Scott Dawson? Ora sì, grazie a The Usos.

The MizTV con Bobby Lashley

The All Mighty insulta il padre di The A-Lister trasformando il dibattito verbale in uno scontro fisico.

Bobby Lashley vs The Miz

Mentre The Miz affronta Bobby Lashley, "The Best in the World"organizza una distrazione e attacca l'ex compagno di squadra.

The Viking Raiders vs The Lucha House Party

I luchadores turbolenti di Raw combattono contro i "figli di Odino".

Alexa Bliss annuncia le partecipanti al Money in the Bank

Alexa Bliss, Naomi, Natalya e Dana Brooke competeranno per garantirsi un'opportunità titolata nel prossimo Women's Money in the Bank Ladder Match.

Bray Wyatt rivela la "Parola del giorno" su "Firefly Fun House"

Rambling Rabbit si unisce a Bray Wyatt mentre esprime il suo "io" artistico e introduce la "Parola del giorno"...

Alexa Bliss vs Naomi

Il WWE Universe si gusta un'anticipazione del Women's Money in the Bank Ladder Match, con la paladina del Glow e The Goddess che si affrontano sul ring.

Contronto tra Becky Lynch e Lacey Evans

The Lady della WWE attacca ancora una volta The Man.

Zack Ryder e Curt Hawkins vs The Revival

I Raw Tag Team Champions se la vedono con i "Top Guys" del brand rosso in un non-title match.

The Miz sfida Shane McMahon a uno Steel Cage Match

The A-Lister vuole punire "The Best in the World" in uno Steel Cage Match a WWE Money in the Bank.

Sami Zayn dichiara che toglierà il potere al WWE Universe

Sami Zayn spiega perché non deve nulla al WWE Universe.

Rey Mysterio vs Samoa Joe

Sotto lo sguardo di suo figlio Dominick, The Ultimate Underdog affronta The Samoan Submission Machine.

Seth Rollins e AJ Styles firmano il contratto

Quando The Beastslayer e The Phenomenal One firmano i loro contratti per la sfida a Money in the Bank, le cose sfuggono rapidamente di mano.