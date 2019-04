Negli ultimi due turni il Leicester incrocerà Manchester City e Chelsea, in lotta per titolo e posto in Europa. Il bomber, letale con le grandi, arbitro del loro destino.

1 condivisione

di Alberto Casella - 30/04/2019 15:08 | aggiornato 30/04/2019 15:13

Uno che a 24 anni, mica da ragazzino, gioca ancora nella National League North, una specie di sesta serie dell'Inghilterra, e a 27 riesce finalmente a lasciare la Championship per approdare in Premier League, sempre e soltanto a suon di gol, e l'anno dopo la vince pure, sembrerebbe solo il personaggio inventato di un film americano. E invece è un uomo in carne e ossa e si chiama Jamie Vardy.

Del resto si parla da tempo di un film su di lui: from zero to hero, la sintesi della sua vita, è il meccanismo perfetto per uno storytelling di sicuro successo e poi, lui stesso, con quella faccia da Full Monty, non è altro che la versione inglese del sogno americano. Operaio a Sheffield, arrestato a 20 anni per una rissa da pub, fu costretto per sei mesi a giocare a calcio sui campi di terra e fango della sua città con una cavigliera elettronica che controllava che fosse a casa entro le 6 di sera. Ad anni di distanza, comunque, riuscì a parlarne con distacco condito da humour molto british:

Non potevo violare quello che chiamavo il coprifuoco: a volte quando giocavamo in trasferta, potevo stare in campo magari solo un’ora e poi scappavo via per evitare guai più grossi. Però devo dire che quella cavigliera era portentosa: non la spaccavi nemmeno con un martello e così mi proteggeva dalle entrate degli avversari.

Vardy ha segnato 80 gol in Premier League

Vardy l'ammazzagrandi: deciderà la Premier League?

Da allora il ragazzo della working class ha fatto passi da gigante: dalla vittoria nella National League North con l'Halifax a quella in Premier League col Leicester di Ranieri, da capocannoniere nella Conference North nel 2012 alla Nazionale inglese solo 3 anni dopo. Non solo: Vardy ha anche saputo rispondere con i fatti a chi nel momento d'oro delle Foxes scuoteva la testa, certo che uno come lui, che si vantava di avere una dieta a base di Porto e fagioli, avrebbe ballato una sola stagione. In effetti, quell'anno, era il 2015-16, Jamie segnò 24 reti in Premier League, una scorpacciata difficile da ripetere, e la stagione successiva l'effetto rebound sembrò dar ragione agli scettici: solo 13 gol. Ma si trattava solo di un momentaneo calo da appagamento: l'anno scorso tornò a segnarne 20 e quest'anno, a due turni dalla fine è già a 18.

Certo, almeno in apparenza non sembra facile per Vardy rimpinguare il bottino che al momento lo vede al quinto posto della classifica marcatori della Premier League a 3 lunghezze dal capocannoniere Salah: il 6 maggio le Foxes faranno visita al Manchester City in lotta per il titolo col Liverpool e, infine, il 12 ospiteranno il Chelsea, in corsa per un posto in Champions League. Ma sarà che Leicester non è poi così lontano dalla foresta di Sherwood o sarà per l'imprinting da working class hero, fatto sta che a Vardy piace segnare ai "ricchi", o meglio diciamo che i top team sono sempre stati i suoi bersagli preferiti. Su 80 gol in Premier League, infatti, ben 31 li ha segnati alle Big Six: vittima preferita l'Arsenal con 8 in altrettante partite, poi Liverpool con 7, Tottenham con 5, Manchester City e Manchester United con 4 più 1 ciascuno fra EFL Cup e Community Shield, e Chelsea a quota 3 più 1 in FA Cup.

Vardy, qui in versione Oba Oba, è un ammazzagrandi: 31 dei suoi 80 gol in Premier League li ha segnati a una delle Big Six

Guardiola e Sarri, insomma, faranno bene a non fidarsi troppo. Il Leicester non ha quasi più nulla da chiedere al campionato, ma occhio al bomber operaio che ora fa l'ammazzagrandi. Vardy is on fire, come dicono i tifosi delle Foxes: 10 gol nelle ultime 9 partite sono più di un avvertimento e la doppietta rifilata domenica a Leno ha già quasi affossato i sogni Champions dell'Arsenal.