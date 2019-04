Le stesse fonti di partito hanno comunque assicurato che il leader azzurro ha espresso la volontà di presenziare all'evento in programma oggi pomeriggio alle 14 a Villa Gernetto per la presentazione dei candidati alla prossime elezioni europee del 26 maggio.

Silvio Berlusconi è stato trasportato stamattina in ambulanza al San Raffaele di Milano. La notizia del ricovero è stata data dal Corriere della Sera. Secondo quanto riporta la redazione milanese di Repubblica, alcune fonti di Forza Italia fanno sapere che si tratterebbe di un trattamento terapeutico per una colica renale acuta . L’ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza, è stato operato al cuore nel 2016 per la sostituzione della valvola aortica proprio al San Raffaele.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK