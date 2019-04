Ufficializzata a Milano la seconda fase del campionato cadetto. Si gioca dal 17 maggio al 2 giugno, tutte le partite in programma alle 21. Playout al via il 19.

di Andrea Bracco - 30/04/2019 10:21 | aggiornato 30/04/2019 10:26

Mancano solo 270 minuti alla fine del campionato di Serie B 2018/19. L'edizione attuale si è giocata con un format abbastanza particolare, perché a causa dei vari problemi di natura economica avuti da diverse squadre, la Lega ha deciso di non aggiungere altre società in calendario a torneo già iniziato. Il risultato è stata una stagione abbastanza cervellotica, divisa su 38 giornate durante le quali ogni club ha riposato due volte. Dopo la regular season sarà però momento di entrare nel clou, con la consueta seconda fase che si svilupperà tra i playoff per salire in Serie A e i playout per non retrocedere in Serie C.

Nel pomeriggio di lunedì tutte le componenti del campionato cadetto si sono riunite a Milano per decidere date e orari di playoff e playout: l'assemblea è durate un paio d'ore, ha visto partecipare 18 società su 19 e, al termine, è stato stabilito che l'intera seconda fase comincerà il 17 maggio e terminerà il 2 giugno, quando si giocherà la finale di ritorno per la promozione nella massima categoria. Durante la riunione è stata annunciata anche l'introduzione del VAR, una bella novità votata all'unanimità da tutti i club. Tra la fine della stagione regolare e l'inizio di quella a eliminazione diretta passerà solo una settimana.

Le partite sono state sistemate in orari mediamente comodi, perché l'obiettivo della Lega B è quello di portare più gente possibile allo stadio: per farlo, si è scelto di giocare tutte le sfide alle ore 21 (tranne quelle del playout, in campo alle 18) condensandole in soli 16 giorni, con il fine di accendere ulteriormente le luci su un campionato particolarmente appassionante che quest'anno, forse per troppa miopia, si era scelto di interrompere in contemporanea con le pause per la nazionale.

Una fase di Lecce - Brescia, due delle squadre che stanno lottando per la promozione in Serie A

Playoff Serie B: come funzionano e chi vi partecipa

I playoff della Serie B vedono coinvolte le squadre che chiudono il campionato tra il terzo e l'ottavo posto, già ufficiali perché perché matematicamente non ci possono più essere i 15 punti di distacco tra chi occupa la terza posizione e chi attualmente sta al quarto posto. Da regolamento si giocherà con una composizione del tabellone uguale a quella degli anni passati. Si comincia con il primo turno, che coinvolgerà le squadre piazzate tra il quinto e l'ottavo posto in due sfide incrociate (quinta contro ottava, sesta contro settima). In caso di parità si giocheranno ai tempi supplementari, al termine dei quali - a parità di punteggio - passerà quella più avanti nella classifica generale. Il match sarà secco e si giocherà sul campo della meglio classificata in campionato.

Dopo sarà il turno delle semifinali, alle quali approderanno le due vincenti del primo turno che affronteranno rispettivamente la terza e la quarta piazzata della stagione regolare. Qui la sfida si dividerà in partite di andata e ritorno, con quest'ultimo match giocato sul campo di chi attendeva già in semifinale. Mentre la terza classificata in regular season se la vedrà con la vincente tra sesta e settima, chi è arrivato quarto troverà un turno un po' più equilibrato incrociandosi con una tra la quarta e l'ottava classificata. In caso di parità non ci saranno i supplementari, ma andrà avanti chi si è posizionato meglio in campionato. E, nel caso due squadre avessero gli stessi punti, la discriminante diventerà la differenza reti.

La finale sarà invece l'ultimo atto della Serie B 2018/19. Due squadre si affrontano in partite di andata e ritorno, con quest'ultimo match - quello decisivo - che andrà in scena sul campo di quella meglio piazzata in campionato. In caso di parità nel doppio scontro, ovviamente verrà privilegiata la meglio piazzata nella stagione regolare, ma se le due compagini impegnate avranno raccolto gli stessi punti si procederà con i tempi supplementari e poi, eventualmente, anche i calci di rigore.

Date e orari

Primo turno: 17 e 18 maggio 2019 ore 21

Semifinali andata: 21 e 22 maggio 2019 ore 21

Semifinali ritorno: 25 e 26 maggio 2019 ore 21

Finale andata: 30 maggio 2019 ore 21

Finale ritorno: 2 giugno 3019 ore 21

#SerieB play-off

preliminari 17-18 maggio

semifinali andata 21-22 maggio, ritorno 25-26 maggio

finale andata 30 maggio, ritorno 2 giugno — Benny Giardina (@bennygiardina) April 29, 2019

Sfida secca ai playout: in campo tra il 19 e il 26 maggio

Il playout di Serie B verrà giocato tra la 15esima e la 16esima classificata della stagione attuale, ovvero la quart'ultima e la quint'ultima, e come discriminante principale ha il distacco tra queste due squadre: qualora il divario fosse di 5 o più punti, ecco che la compagine peggio piazzata retrocederebbe in Serie C senza potersi giocare lo spareggio.

Le regole sono le stesse dei playoff. Il playout si disputerà in sfide di andata e ritorno, con in secondo match in programma sul campo della quint'ultima classificata in campionato. Vince chi prevale nello scontro diretto. In caso di parità, si salverà la squadra classificatasi 15esima in regular season. Solo nel caso in cui le due protagoniste avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Non sarà valida la regola dei goal in trasferta.

Date e orari

Andata: 16esima - 15esima, 19 maggio 2019 ore 18

Ritorno: 15esima - 16 esima, 26 maggio 2019 ore 18

#SerieB play-out

andata 19 maggio, ritorno 26 maggio — Benny Giardina (@bennygiardina) April 29, 2019

Paracadute Serie A: come funziona per le retrocesse

In vista della prossima stagione è molto interessante capire il funzionamento del cosiddetto Paracadute, ovvero una somma in denaro che le società retrocesse dalla A alla B ricevono per attutire meglio l'impatto economico da fronteggiare nel caso della perdita di una categoria. I soldi vengono assegnati secondo un criterio a fasce, dove quella denominata A comprende i club retrocessi dopo un solo anno nella massima serie e la B racchiude quelle scese dopo un biennio (anche non consecutivo) passato in Serie A. Infine c'è anche la fascia C, che prevede un "aiuto" per le società che hanno passato al piano superiore almeno tre degli ultimi quattro anni, anche non consecutivi.

Nel primo caso il Paracadute ammonta a 10 milioni di euro, nel secondo a 15 e nel terzo a 25. Dalla stagione 2017/2018 però ci sono state alcune modifiche: se la quota totale da 60 milioni decisa dalla Lega di Serie A dovesse avere degli avanzi, tali residui non verrebbero redistribuiti ma andrebbero ad alimentare il paracadute per le retrocesse fino alla soglia massima di 75 milioni di euro (l'equivalente di tre squadre di fascia C). Il 40% del paracadute viene versato ai club il giorno successivo dell’ultima gara del campionato in cui è arrivata la retrocessione, mentre la seconda parte viene versata entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.