Serie A, le decisioni del Giudice sportivo sulla 34esima giornata

Ammenda ma nessun stop per Walter Mazzarri, che sarà quindi presente in panchina nel derby con la Juventus. Un turno di squalifica più multa per il capitano del Milan Alessio Romagnoli.

di Redazione Fox Sports - 30/04/2019 16:54 | aggiornato 30/04/2019 17:59

Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo in merito alle partite della 34esima giornata di Serie A. Sono stati fermati per una giornata ben tredici giocatori: si tratta di Alessio Romagnoli (Milan), Gaston Ramirez, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli (Sampdoria), Federico Barba e Mehdi Leris (Chievo), Samir (Udinese), Senad Lulic (Lazio), Ibrahima Mbaye e Roberto Soriano (Bologna), Emiliano Moretti (Torino), Federico Peluso (Sassuolo) e Francesco Vicari (Spal). Il capitano dei rossoneri, espulso per un applauso ironico rivolto all'arbitro Guida, dovrà anche pagare un'ammenda di 1500 euro. Multa anche per Walter Mazzarri, sanzionato con ben 20mila euro dopo essere stato allontanto nel secondo tempo del match vinto 2-0 contro il Milan. L'ex allenatore del Napoli sarà quindi in panchina nel derby contro la Juventus in programma venerdì alle 20.30.