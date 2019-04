I bergamaschi si impongono grazie ai gol di De Roon e Pasalic.

di Redazione Fox Sports - 30/04/2019 01:33 | aggiornato 30/04/2019 14:38

Il lunedì di Serie A si è aperto con Atalanta-Udinese. La gara dell'Atleti Azzurri d'Italia ha visto i ragazzi di Gasperini reduci dalla vittoria del San Paolo contro il Napoli, che li ha rilanciati per un posto in Champions: l'obiettivo dei bergamaschi era quello di approfittare della sconfitta del Milan a Torino nella giornata di ieri per arrivare al quarto posto. L'Udinese, invece, arriva alla gara dopo il pareggio contro il Sassuolo, che non consente ai friulani di stare tranquilli in ottica salvezza.

I bergamaschi vincono 2-0 grazie alle reti segnate nel finale da De Roon e Pasalic.

Nella 35ª giornata di Serie A, l'Atalanta sarà impegnata in casa della Lazio domenica 5 maggio alle 15. L'Udinese giocherà invece sabato 4 maggio alle 20.30 alla Dacia Arena contro l'Inter. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Udinese 2-0: