Le parole dell'allenatore dei neroverdi dopo la vittoria esterna contro la Fiorentina.

di Redazione Fox Sports - 30/04/2019 09:23 | aggiornato 30/04/2019 12:28

Sorride, Renato De Zerbi. Il suo Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina al Franchi grazie al gol di Berardi e ottiene la prima vittoria in trasferta del 2019. Nel post-partita, a Sky Sport, commenta così la vittoria dei suoi:

Quando si ha la fortuna di avere giocatori e persone intelligenti, prima o poi il miglioramento si vede. Siamo una squadra giovane, che ha buttato via tanti punti. So che si lamentano in tante, ma ne abbiamo persi tanti per un niente. Faccio i complimenti ai miei giocatori, riabituarsi a soffrire non era facile. Dico bravi loro

De Zerbi ha continuato:

Senza palla non siamo belli, certe volte mi ha dato fastidio vedere le partite perché non mettevamo in campo quello che pretendevo. Qui abbiamo provato a mettere un giocatore dietro i due attaccanti, così da non dare punti di riferimento agli avversari. Una cosa che non avevo mai fatto da allenatore e che ha portato benefici

Su Sensi:

Lui preferisce giocare vertice basso e me l'ha detto chiaramente. Però credo che dopo queste due partite si sia divertito a giocare lì. In quella posizione abbiamo anche Djuricic, che è un talento eccezionale

Infine una piccola polemica: