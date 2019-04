La lite con il tifoso potrebbe essere stata l'ultima goccia di un rapporto sempre più teso tra il brasiliano e il club parigino.

30/04/2019

Era appena ricominciata la stagione di Neymar, ma potrebbe essere già finita. Già, perché i problemi per la stella del Psg potrebbero ancora non essere finiti in questa lunga e travagliata annata. Prima ci era messo l'infortunio a complicare tutto e rovinargli la seconda metà.

Poi, quando ancora non era nemmeno rientrato, un suo post polemico sui social media contro l'arbitro e Var dopo la partita di Champions League tra la sua squadra e il Manchester United avevano portato a una storica squalifica per tre turni nelle competizioni europee.

Ecco, adesso che Neymar era tornato a tutti gli effetti a disposizione di Tuchel, ci ha pensato la rabbia post sconfitta in finale di Coppa di Francia (dove tra l'altro ha anche segnato il gol del momentaneo 2-0 e fatto il suo dovere nei tiri dagli undici metri) e un tifoso avversario un po' troppo esuberante a condizionare ulteriormente questa sua stagione da incubo.

Psg, ancora guai per Neymar

Il video del pugno rifilato da Neymar al supporter del Rennes che lo provocava durante la cerimonia di premiazione ha fatto il giro del mondo e, ovviamente, non rappresenta proprio il massimo dell'esempio per un calciatore professionista.

La questione oltretutto non riguarda semplicemente un livello prettamente etico, ma pure disciplinare: come riportato dal Sun, infatti, il brasiliano a norma di regolamento rischia una squalifica tra i 4 e i 5 turni (quella prevista per colpi rifilati a giocatori, arbitro, allenatore, membri dello staff o spettatori), che possono diventare ancora di più se la persona "offesa" ha riportato dei danni fisici.

Per Neymar, insomma, si tratta di un ulteriore problema che condizionerà questa stagione, con 4 giornate ancora da giocare in campionato, che nel caso l'ex Barcellona dovrebbe saltare interamente. Si tratterebbe quindi di un arriverci alla prossima stagione, che (a maggior ragione adesso) non è detto sia necessariamente tra le fila del Psg.

Tuchel lo rimprovera pubblicamente

I rapporti tra il giocatore e il club non sembrano poi così idilliaci in questo momento. Al termine della partita persa con il Rennes, lo stesso giocatore se l'era presa con i suoi compagni di squadra più giovani:

Devono essere più rispettosi e ascoltare di più. Quando sono stato promosso in prima squadra nella mia carriera ho sempre ascoltato i più grandi. Penso che debbano seguire questa strada.

Successivamente anche il suo allenatore, Thomas Tuchel, ha criticato pubblicamente il suo comportamento al termine della partita di Coppa di Francia persa ai rigori:

È un episodio che non mi è piaciuto. Non è possibile fare una cosa del genere. Non l'ho visto, ma me l'hanno raccontato. Ero lì anch'io e non è facile salire le scale dopo una sconfitta, è super difficile, ma dobbiamo accettarlo. Se si vince è facile, se si perde bisogna farlo e mostrare rispetto. Sempre. Non è possibile mettersi a litigare con un tifoso.

Potrebbe andare decisamente meglio al Psg.