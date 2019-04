Il club siciliano è stato deferito per aver compiuto atti volti a nascondere una situazione che non ne avrebbe consentito l'iscrizione al campionato. Ecco quali sono i rischi.

di Alberto Casella - 30/04/2019 15:54 | aggiornato 30/04/2019 15:59

Nella situazione poco chiara e decisamente intricata che sta vivendo in questo momento il Palermo, inteso come squadra di calcio, c'è una sola cosa certa: una tifoseria appassionata come quella rosanero non merita ciò che è costretta a subire per colpe non sue.

Ricapitolare i fatti non è impresa facile. Rimanendo agli accadimenti delle ultime ore, non c'è, a quanto sembra, da stare molto allegri: il club, insieme all'ex presidente Maurizio Zamparini, è stato deferito dalla Procura Federale per, fra le altre cose, "violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità" in relazione a diverse imputazioni.

Riassumendo per sommi capi, per quanto possibile, al club, a Zamparini e ad alcuni dirigenti, nella fattispecie Morosi e Giammarva, viene imputato di aver posto in essere una serie di irregolarità contabili e gestionali e di atti che in qualche modo avrebbero falsificato la situazione debitoria. La quale, fra l'altro, se fosse stata invece resa nota, avrebbe persino portato a precludere l’iscrizione del Palermo ai campionati di calcio, non solo alla Serie B.

Il Palermo è attualmente terzo nella classifica di Serie B e dovrebbe disputare i playoff

Palermo: rischio retrocessione

Il club ha subito emesso un comunicato ufficiale nel quale ha definito il provvedimento un atto dovuto e, senza volere entrare nel merito delle questioni sollevate, ha rassicurato sulla propria situazione finanziaria, positivamente valutata - si legge fra l'altro in chiusura - dai nuovi investitori, il cui subentro è indicato come imminente, che ne garantiranno la serena prosecuzione delle attività. In un'intervista al Giornale di Sicilia, l’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, ha risposto alla principale domanda che angustia tutti i sostenitori del club:

Le tipologie di sanzioni cui il club può andare incontro sono molto ampie e possono andare dall’ammenda all’esclusione dai campionati, dipende dalla gravità delle condotte che vengono ravvisate. L’unica cosa certa oggi sono i capi di incolpazione, per cui ogni valutazione è prematura, anche perché non conosciamo le carte a disposizione della società per sostenere la correttezza della condotta.

Il presidente Foschi sta cercando di rasserenare l'ambiente

C'è poi anche una non secondaria questione che riguarda i tempi del procedimento: il Palermo occupa attualmente la terza posizione della classifica della Serie B e, con 5 punti dalla vetta occupata dalla coppia formata da Brescia e Lecce e 3 turni ancora da giocare, la squadra sarebbe avviata a disputare i playoff per la promozione in Serie A. Ma, nel caso, piuttosto probabile, che la vicenda giudiziaria non si chiuda in tempi brevissimi, è possibile che, come ammesso dallo stesso avvocato, possano verificarsi richieste di sospensione o di slittamento degli stessi play-off da parte di club controinteressati rispetto al Palermo. Il presidente Foschi, intanto, sta cercando di calmare le acque: