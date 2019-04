L'allenatore fissa le linee guida per il calciomercato: "Salterebbero i conti e le regole del Fair Play Finanziario non lo permettono. Non facciamo il passo più lungo della gamba".

1 condivisione

di Luca Guerra - 30/04/2019 11:01 | aggiornato 30/04/2019 11:14

La sua prima stagione a Napoli sta andando in archivio con il secondo posto in Serie A in tasca, una sfortunata eliminazione alla fase a gironi in Champions League e l'uscita di scena ai quarti di Europa League e Coppa Italia. Carlo Ancelotti guarda però già al futuro in azzurro e dopo un weekend complicato, con la contestazione accennata da un gruppo di tifosi a carico dei calciatori ("Meritiamo di più", il coro più gettonato) nonostante la vittoria di Frosinone, fissa le linee per il calciomercato che sta per iniziare.

L'allenatore del Napoli ha parlato dei progetti per i prossimi mesi e del rapporto tra società e tifosi - legato all'assenza di trofei in bacheca anche in questa stagione - in occasione della presentazione del libro “Da Calciopoli ai Pink Floyd” di Alberto Costa. Chissà come i sostenitori di Koulibaly e soci avranno preso le dichiarazioni di Ancelotti, in cui c'è un messaggio chiaro: difficile che al San Paolo arrivino fuoriclasse di livello internazionale.

Il perché è presto spiegato. Il Napoli dei De Laurentiis ha sempre rappresentato una società con i conti in ordine e tale vuole restare anche in futuro. Per farlo il club campano non può permettersi voli pindarici sul calciomercato e deve puntare su un intenso lavoro di scouting, basato sulla maturazione in azzurro di talenti giovani e comprati senza spese faraoniche. Parola di Ancelotti:

Il Napoli ha una società sana. Non deve far saltare i conti e non si possono comprare giocatori da 10 milioni di ingaggio all’anno. Le regole del Fair Play Finanziario non lo permettono. Il progetto è serio, continua ma facendo il passo per quella che è la gamba del Napoli.

Napoli, Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne nella sfida persa contro l'Arsenal

Calciomercato Napoli, Ancelotti su Insigne: "Va aiutato, troppa responsabilità non fa bene"

Trattenere quindi i pezzi pregiati sarà la priorità del Napoli che verrà. Gli estimatori per i calciatori più importanti della rosa di Carlo Ancelotti non mancano. Da Koulibaly ad Allan fino a Lorenzo Insigne, mezza Europa punta i pilastri azzurri. Proprio di Insigne, rimasto fuori dai giochi nelle ultime due partite di Serie A, ha parlato il tecnico di Reggiolo:

Si tratta di un calciatore importante, oltre che del capitano del Napoli. Sente la responsabilità, che è una motivazione importante ma quando è troppa non va bene. Va aiutato a gestirsi. Anche la ripresa di Younes non è affatto legata al destino di Lorenzo.

Il Napoli esulta per la vittoria di Frosinone: la tensione con i tifosi resta però viva

In attesa di costruire in casa i campioni del domani, per il Napoli è tempo di guardare in faccia la realtà. Che per Ancelotti fa rima con progetto serio, un fattore grazie al quale sarà possibile rafforzare il rapporto con la tifoseria: