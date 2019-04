I big della classe regina diventano imprenditori nel tempo libero: Iannone ha una linea di profumi, Marquez e Lorenzo una di abbigliamento, Rossi ha la sua azienda di merchandising.

Tra le entrate economiche dei big della MotoGP non ci sono solo gli alti ingaggi sborsati dai rispettivi team, ma anche le sponsorizzazioni tecniche. In molti hanno sfruttato la fama della propria immagine per avviare delle attività di marketing a livello internazionale che fruttano milioni di euro. Senza contare gli investimenti privati in negozi e ristoranti che vengono lasciati in gestione ad amici o familiari o persone terze.

Questo è il caso di Aleix Espargarò, pilota spagnolo dell'Aprilia, che ha investito in un ristorante giapponese ad Andorra La Vella chiamato Ginza 41, oltre che su due attività di Terranova specializzate in prodotti per cani e gatti, uno di loro a Palamós con sua madre e un altro sempre ad Andorra che ha inaugurato qualche anno fa. Anche Jorge Lorenzo ha aperto un negozio di franchising Terranova CNC, in Carrettera Valldemossa, specializzato nella vendita di cibo per animali domestici oltre ad offrire un servizio a 360 gradi per gli amici a quattro zampe, comprendente veterinario, toilettatura e addestramento cani.

Il pilota maiorchino della Repsol Honda, grande appassionato di moda, ha inaugurato un proprio marchio di abbigliamento e accessori, Skull Rider, guidato dall'imprenditore Sito Herrera che dopo pochi anni già vanta un fatturato annuo di oltre due milioni di euro. Decine i punti vendita in tutta la Spagna, compresa Canarie e Palma di Maiorca, oltre alla possibilità di poter acquistare online. Dal 2013 Jorge Lorenzo ha trasferito la residenza dalla Spagna alla Svizzera finendo sotto la lente di ingrandimento del fisco. Lo scorso gennaio è stato chiuso il suo museo ad Andorra a due anni dall'inaugurazione. Secondo indiscrezioni dietro la chiusura ci sarebbero motivazioni fiscali.

Il mondo del merchandising sta diventando un'eccellente fonte di reddito secondaria per i piloti di MotoGP. Valentino Rossi è il maestro in questo settore e la sua VR46 Racing, istituita nel 2009, è ormai un’azienda di riferimento. Oltre a produrre la linea del campione di Tavullia, collabora con numerosi piloti e case motociclistiche, tra cui Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Jack Miller, Cal Crutchlow, Alex Rins e molti altri. Per un breve periodo ha collaborato anche con la Juventus e oggi fattura oltre 20 milioni di euro all'anno, riuscendo a dare lavoro a una quarantina di persone.

Anche il campione in carica della MotoGP, Marc Marquez, è molto attivo nel campo del merchandising. Oltre all'ingaggio stratosferico da oltre 12 milioni di euro a stagione, il Cabroncito ha creato il marchio MM93 dedito alla vendita di abbigliamento e accessori, il cui fatturato è ipotizzabile sia direttamente proporzionale alla conquista dei titoli mondiali. In un'intervista rilasciata lo scorso inverno a 'El Pais' il fenomeno di Cervera ha dichiarato che circa la metà dei suoi guadagni si volatilizzano in tasse allo Stato spagnolo.

Andrea Iannone è uno degli ultimi piloti ad avventurarsi nel mondo imprenditoriale. Oltre ad essere testimonial di diversi marchi, dopo aver lasciato la Ducati per approdare in Suzuki ha inaugurato, nel dicembre 2016, il Ventinove Sushi Bar nella sua Vasto, un locale molto raffinato che trae il nome dal suo numero di livrea. Di recente, in occasione del Gran Premio di Losail, ha presentato una linea di profumi a edizione limitata in collaborazione con XerJoff Universe. Il prezzo di un cofanetto che comprende due profumi costa 650 euro: una fragranza viene presentata come calda, resinosa e con note audaci di mirra; l'altra calda, profonda e con sentori di vaniglia.