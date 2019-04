Rory MacDonald a Bellator 220 ha superato Jon Fitch ed è avanzato nel torneo dei pesi welter in virtù di un pareggio maggioritario, che lo ha favorito in quanto campione.

0 condivisioni

di Giovanni Bongiorno - 30/04/2019 15:39 | aggiornato 30/04/2019 17:43

Per un fighter che ha iniziato la propria carriera col nome di "The Canadian Psycho" non dev'essere facile ammettere che forse si è perso l'istinto omicida (sportivo, s'intende) che lo contraddistingue nel suo habitat naturale: la gabbia che ospita i match di MMA. Eppure per Rory MacDonald, che poi si è evoluto in "Ares", prima di diventare definitivamente il "Red King" delle MMA, i giorni da collezionista di teste sembrano essere giunti alla fine.

Non è un epitaffio, ma solo una possibile interpretazione dell'intervista post-match a seguito del main event di Bellator 220. Quando si pensa a Rory MacDonald, si pensa ad uno dei migliori pesi welter che si siano visti negli ultimi anni. Le sue dichiarazioni sono shockanti? Normale amministrazione per il nostro sport preferito, che è uno sport pieno di contraddizioni, dove due combattenti si picchiano per tre round (cinque a volte) e poi finiscono con l'abbracciarsi al centro della gabbia.

Le parole che ha pronunciato Rory MacDonald al termine della sua battaglia contro il veterano Jon Fitch sembrano essere uno squarcio di brutale realtà, una confessione non richiesta, un testamento finale logico e insindacabile. Specie perché proprie di un fighter che è noto al pubblico come il ritratto della violenza.

Rory MacDonald in posa per una conferenza in Bellator

Bellator MMA, le parole di Rory MacDonald

Il pareggio maggioritario, con un giudice che assegna la vittoria a Fitch e gli altri due che optano per il pareggio, forse è un po' stretto per MacDonald, ma nelle ultime due riprese il fenomeno canadese ha preso la peggio contro un rinato Jon Fitch, che è riuscito a trovare le misure e risalire la china. Le confessioni al termine del match, con MacDonald che passa il turno in quanto campione, hanno lasciato molti fan interdetti.

Ho fatto - ha detto MacDonald - molte cose buone stasera, ma c'è qualcosa, non saprei... è difficile schiacciare il grilletto, adesso. Non ho più quell'istinto omicida. È molto difficile da spiegare, mi è capitato di esitare. Non so cosa dire. Non è stata la mia miglior performance.

Sarebbe troppo facile criticare questo MacDonald. È meno facile farlo dopo aver pensato a match nelle MMA davvero incredibili che il canadese ci ha regalato: la sua prima sconfitta contro Carlos Condit dopo un match controllato, le incredibili battaglie contro Robbie Lawler, il dominio su Tyron Woodley, lo smantellamento di Tarec Saffiedine. Ai microfoni di John McCarthy, Rory è sembrato smarrito ed ha risposto così quando gli è stato chiesto se si sentisse cambiato come combattente:

Come uomo. Mi sento come se Dio mi avesse chiamato. Non so, questa cosa ha cambiato il mio spirito, il mio cuore. Ci vuole un certo spirito per entrare in una gabbia e far attraversare ad un uomo momenti di dolore. Non so se ho lo stesso spirito di far male ad altre persone. Non so cosa sia, sono confuso. Ma so che il Signore ha qualcosa in serbo per me, mi ha parlato qui stanotte e non so... è stata una strana sensazione.

Anche alla domanda sul suo prossimo avversario Neiman Gracie e su come affrontarlo, Rory è parso confuso:

Appena uscirò di qui, valuterò. Vedremo cosa accadrà. Stanotte è stata un mix di emozioni. Ho fatto buone cose, ma c'è stato qualcosa di diverso.

Il fight business. Colpire o essere colpiti. Non è una cosa poco comune fra i fighter, la repulsione ad infliggere dolore. Un'altra contraddizione del nostro sport. Passare attraverso delle battaglie che portano via pezzi di sé può cambiare gli individui profondamente, e sembra che Rory MacDonald non abbia più lo spirito per continuare a nuocere ai suoi avversari in gabbia. O forse è solo un'altra fase della vita del Re Rosso. In ogni caso, non avrà molto tempo per decidere, il match contro Neiman Gracie si avvicina.