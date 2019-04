Di Francesco è in pole, ma non c'è solo l'ex Roma. Piacciono anche Conte e Sarri, che però non sono facili da prendere per diversi motivi. Occhio a Jardim, Gasperini e Giampaolo.

di Francesco Maria Bizzarri - 30/04/2019 14:17 | aggiornato 30/04/2019 16:22

Due riunioni, una decisione: il Milan va avanti con Gennaro Gattuso. L’allenatore rimane sulla panchina rossonera almeno sino a fine stagione. Il silenzio dopo il primo incontro, quello avvenuto a caldo nella pancia del Grande Torino dopo la sconfitta contro i granata, faceva pensare ad un ribaltone. Poi un’altra riunione e la conferma.

L’ad Gazidis in prima linea, poi Leonardo e Maldini davanti a Rino: un mister sotto esame con il destino già segnato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista a giugno lascerà a prescindere dal verdetto finale. E i nomi per sostituirlo già ci sono.

La dirigenza del Milan pensa al prossimo allenatore: piace Di Francesco, reduce dall’esonero con la Roma. Poi c'è il sogno Conte e dietro di lui Jardim, Sarri, Gasperini e Giampaolo. Tanti volti per la squadra che verrà.

Nessun ribaltone, il Milan rimane nelle mani di Gattuso. La scelta societaria è chiara e sensata: quattro partite per provare a riacciuffare il quarto posto. Poi le strade si separeranno, la decisione pare presa. C’è una pista caldissima per il dopo-Gattuso, ovvero quella che porta a Eusebio Di Francesco. L’ex Roma piace molto alla dirigenza rossonera: fa esprimere un calcio propositivo ed è bravo a lavorare con i giovani. Insomma, il suo profilo sembra ideale per lanciare il club, con o senza Europa conquistata. Di Francesco è un nome che torna, perché già piaceva ai tempi di Galliani. Poi non se ne fece più nulla. Offerte ufficiali non si registrano, solo contatti.

C’è l’idea Maurizio Sarri, anche se il tecnico, oggi al Chelsea, fa sapere che ha tutta l’intenzione di rimanere in Premier League. La sua stagione è stata molto tormentata, ma parlano i fatti: i blues oggi sono quarti in classifica e in lotta per la terza posizione. Difficile pensare ad un suo addio. Impossibile tralasciare Antonio Conte, l’allenatore senza panchina più corteggiato d’Europa. Qui però entrano in ballo i soldi, tanti, e dunque il Fair Play Finanziario. I verdetti UEFA alle porte mettono limiti di manovra. Con i conti in disordine, impossibile pensare di dare 10-11 milioni di euro a stagione all’ex ct azzurro.

Milan, anche Conte nella lista degli allenatori: affare però complicato

La lista in casa Milan è ancora lunga? Sì. Compaiono i nomi di Jardim, Gasperini e Giampaolo. Il primo è tornato al Monaco a gennaio dopo l'esonero di ottobre. È abituato a progetti ambiziosi, costa relativamente poco e può essere un nome importante. Il secondo affascina tantissimo calcolando le sue doti tecniche e la cavalcata dell’Atalanta quest’anno. Il Gasp aspetta giugno: vuole la Champions League e la Coppa Italia (finale contro la Lazio), poi si faranno i conti. E per ultimo ecco Marco Giampaolo, legato alla Sampdoria sino al 2020. È uno degli allenatori italiani più quotati. Nell’era post Gattuso potrebbe esserci anche lui.