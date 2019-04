Alla luce la nuova maglia dei nerazzurri: è già in vendita in un Nike Store australiano.

di Redazione Fox Sports - 30/04/2019 08:04 | aggiornato 30/04/2019 12:14

L'Inter sta per concludere il suo campionato e vuole farlo nel migliore dei modi, blindando il terzo posto che significa accesso alla fase a gironi della Champions League. Sarebbe la seconda qualificazione di fila dopo 6 anni di digiuno, un traguardo tutt'altro che scontato per la banda di Spalletti.

E intanto viene alla luce la prima maglia che Mauro Icardi e compagni indosseranno durante la prossima stagione. Non sarà presentata ufficialmente prima della fine di maggio, ma in Australia è già in vendita in un Nike Store e ovviamente non è passata inosservata.

La caratteristica che balza subito agli occhi è il main sponsor Pirelli, posizionato sotto al petto e circondato da un rettangolo a strisce diagonali. Il resto della maglia è tradizionale con le consuete strisce verticali nerazzurre. Il colletto a V, di colore bianco, e a girocollo, mentre i pantaloncini e i calzettoni dovrebbero essere interamente neri.

La prima maglia dell'Inter per la stagione 2019/2020