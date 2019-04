La vittoria dell'Atalanta vale il quarto posto, risucchiata anche l'Inter: Milan, Lazio, Roma e Torino sperano nei flop delle rivali per centrare l'Europa che conta.

di Antonio Gargano - 30/04/2019 17:09 | aggiornato 30/04/2019 17:14

Ultime 4 giornate di Serie A all'orizzonte, ultime speranze per assicurarsi un posto nell'Europa che conta. La battaglia per la qualificazione in Champions League assume i contorni della bagarre: 6 squadre in corsa per terzo e quarto posto e un calendario tutto da vivere fino al 26 maggio, quando il campionato ufficializzerà i suoi verdetti.

La squadra più accreditata per la partecipazione alla prossima Champions League ha 62 punti, l'ultima pretendente 55. Inter, Atalanta, Roma, Torino, Milan e Lazio si giocheranno le proprie chance fino all'ultima giornata, puntando al massimo obiettivo ma rischiando anche di non partecipare a nessuna competizione europea durante la prossima stagione.

La vittoria dell'Atalanta nel posticipo contro l'Udinese ha disegnato la classifica di questa settimana: i bergamaschi quarti in solitaria, la vittoria di Gasperini risucchia nel gruppone anche l'Inter dopo il pareggio di San Siro contro la Juventus. La Roma è la prima inseguitrice, poi il tandem Torino-Milan: granata avanti dopo il 2-0 nello scontro diretto. Chiude la Lazio, che con la vittoria sulla Sampdoria ha preso l'ultimissimo treno per l'Europa eliminando dalla corsa proprio i blucerchiati.

Serie A, lotta Champions con 6 squadre per 2 posti: comandano Inter e Atalanta

Corsa Champions League, la situazione in Serie A

Dodici punti ancora a disposizione e un margine ristretto: le gerarchie della Serie A possono cambiare di settimana in settimana, mentre gli equilibri precari alimentano le speranze di chi insegue e costringono chi difende il proprio piazzamento a dare il massimo fino alla fine. Inter e Atalanta, dunque, sono padrone del proprio destino: se il campionato finisse oggi, le due nerazzurre sarebbero in Champions League.

Discorso diverso per l'Europa League, che include anche la questione relativa alla Coppa Italia: due posti per la competizione europea minore, che diventerebbero tre se l'Atalanta vincesse il trofeo e rientrasse nelle prime 6 del campionato. Con il titolo a Bergamo, parteciperebbe all'Europa League anche la settima classificata, che potrebbe anche non essere la Lazio, in questo momento fuori da tutto. Se i biancocelesti vincessero la Coppa e arrivassero tra le prime sei sarebbe valido lo stesso discorso fatto per i nerazzurri, mentre se chiudesse la stagione all'ottavo posto ma con il trofeo in bacheca, farebbe fuori la settima classificata.

La lotta per l'Europa

Inter, 62 punti (Champions League)

Atalanta, 59 punti (Champions League)

Roma, 58 punti (Europa League, fase a gironi)

Torino, 56 punti (Europa League, preliminari)

Milan, 56 punti (fuori, preliminari di Europa League se l'Atalanta vince la Coppa Italia e arriva tra le prime 6)

Lazio, 55 punti (fuori, fase a gironi di Europa League se vince la Coppa Italia)

Lazio in coda alla lotta per l'Europa, ma c'è ancora la finale di Coppa Italia

Calendari a confronto

35^ giornata

Juventus-Torino (venerdì 3 maggio, ore 20:30)

Udinese-Inter (sabato 4 maggio, ore 20:30)

Lazio-Atalanta (domenica 5 maggio, ore 15:00)

Genoa-Roma (domenica 5 maggio, ore 18:00)

Milan-Bologna (lunedì 6 maggio, ore 20:30)

Il prossimo weekend di Serie A si apre con il derby di Torino, che rischia di far perdere punti preziosi ai granata. Turno favorevole per Inter e Roma, che affrontano due squadre in lotta per non retrocedere e tra le più in crisi dell'ultimo mese. Il Milan se la vedrà con un Bologna in gran forma, ma scenderà in campo conoscendo il risultato delle rivali. Antipasto di Coppa Italia all'Olimpico, con Lazio e Atalanta protagoniste nel primo scontro diretto per la Champions League.

L'Atalanta ripate dalla Lazio, anteprima della finale di Coppa Italia

36^ giornata

Atalanta-Genoa (sabato 11 maggio, ore 15:00)

Cagliari-Lazio (sabato 11 maggio, ore 18:00)

Fiorentina-Milan (sabato 11 maggio, ore 20:30)

Torino-Sassuolo (domenica 12 maggio, ore 12:30)

Roma-Juventus (domenica 12 maggio, ore 20:30)

Inter-Chievo (lunedì 13 maggio, ore 21:00)

Terzultima giornata con l'Inter che può blindare la sua partecipazione alla prossima Champions. Il match di San Siro contro il Chievo già retrocesso ha il profumo di match point europeo. Weekend comodo anche per Atalanta e Torino, test importante in trasferta per Milan e Lazio rispettivamente al Franchi e in Sardegna: è la giornata prima della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 15 maggio. La Roma ospita la Juventus, mai facile nonostante i bianconeri siano già campioni d'Italia.

La Roma insegue il quarto posto, all'Olimpico arriva la Juventus campione d'Italia

37^ giornata

Sassuolo-Roma (sabato 18 maggio, ore 20:30)

Empoli-Torino (domenica 19 maggio, ore 15:00)

Juventus-Atalanta (domenica 19 maggio, ore 15:00)

Milan-Frosinone (domenica 19 maggio, ore 18:00)

Napoli-Inter (domenica 19 maggio, ore 20:30)

Lazio-Bologna (lunedì 20 maggio, ore 20:30)

Poker di trasferte per le pretendenti all'Europa che conta, a partire dalla Roma sul campo del Sassuolo. I giallorossi saranno i primi a scendere in campo, seguiti da Torino e Atalanta nel pomeriggio di domenica: il calendario complicato di Gasperini passa anche dall'Allianz Stadium. Ultima in casa per Milan e Lazio, occasione d'oro per entrambe tra domenica e lunedì. L'Inter potrebbe essere già tra le due qualificate in Champions prima della trasferta al San Paolo.

Juventus arbitro nella lotta Champions: dopo Inter e Roma, sfida anche all'Atalanta

38^ giornata

Atalanta-Sassuolo (domenica 26 maggio, ore 15:00)

Inter-Empoli (domenica 26 maggio, ore 15:00)

Roma-Parma (domenica 26 maggio, ore 15:00)

Spal-Milan (domenica 26 maggio, ore 15:00)

Torino-Lazio (domenica 26 maggio, ore 15:00)

Ultima giornata in contemporanea, con 4 match abbordabili e uno scontro diretto. Torino-Lazio è il piatto forte per l'Europa, a prescindere dal risultato ottenuto da Inzaghi in Coppa Italia. Chiusura soft per Atalanta e Inter, entrambe in casa contro Sassuolo ed Empoli: i toscani rischiano di essere già retrocessi, ma in caso contrario potrebbero dare fastidio a Spalletti. In casa anche la Roma contro un Parma ad un passo dalla salvezza, il Milan chiude a Ferrara.