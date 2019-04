Tra l'attaccante della Lazio e il fenomeno del Barcellona è in corso una sfida a distanza molto particolare, in cui contano i legni colpiti in stagione: al momento la Pulce è avanti 8-7.

0 condivisioni

di Vincenzo Corrado - 30/04/2019 01:04 | aggiornato 30/04/2019 15:09

La Lazio è in corsa con Torino, Atalanta, Milan e Roma per un posto nella prossima Champions League. La qualificazione dei biancocelesti alla massima competizione europea per club passa anche dai gol del bomber Ciro Immobile, quest'anno autore di 18 reti (14 in Serie A), poche rispetto alla scorsa stagione chiusa con ben 41 gol complessivi.

Il Barcellona di Lionel Messi, invece, è fresco campione di Spagna e può ancora ambire a realizzare il Triplete dopo tre anni dall'ultima volta. La squadra di Valverde deve ringraziare come sempre le prodezze della Pulce argentina, come l'ultima perla contro il Levante che è stata fondamentale per il raggiungimento del titolo.

Ma cosa possono avere in comune l'attaccante della Lazio e il fuoriclasse del Barcellona? Semplice, occupano le prime due posizioni nella speciale graduatoria che li vede confrontarsi per il numero di pali e traverse colpiti in campionato.

Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona

Pali e traverse, in Europa nessuno come Messi e Immobile

Nell'ultima partita di campionato contro la Sampdoria, Ciro Immobile è partito dalla panchina, subentrando poi a Caicedo che nel corso del primo tempo aveva siglato una doppietta consentendo così alla Lazio di portarsi sul 2-0 (finirà 2-1). Appena entrato, il 17 biancoceleste ha cercato subito la via del gol con un gran tiro su punizione che però si è stampato ancora una volta sulla traversa.

Ad oggi sono ben 9 i legni colpiti dall'attaccante della nazionale italiana in questa stagione, di cui 7 solo in campionato. Con tutto il rammarico e l'ironia del caso Immobile ha commentato la sua particolare sfortuna in questa stagione nel trovare il gol. Lo ha fatto su Instagram in un post condiviso dalla pagina Chiamarsi Bomber: "Secondo me le porte sono più piccole perché sennò non si spiega".

Numeri che avvicinano l'attaccante laziale al numero 10 argentino del Barcellona in una specifica classifica che riguarda i cinque migliori campionati europei:

Messi comanda a quota 8 legni colpiti in Spagna

Immobile lo incalza con 7 pali e traverse presi in Serie A

Aguero, Marcos Alonso e Ben Arfa seguono con 6

Antonio, Chiesa e Insigne chiudono con 5

In questa graduatoria della sfortuna, la Lazio si ritrova terza in Europa con 15 pali centrati in A dietro a Napoli, Barcellona e Hoffenheim:

Napoli (19)

Barcellona e Hoffenheim dividono il secondo posto (18)

Lazio (15)

Chissà se nelle ultime gare della stagione le Dea Bendata tornerà a baciare il centravanti laziale, aiutandolo così a trascinare la sua squadra nello sprint finale per l'Europa.