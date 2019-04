Tempi duri per l'ex capitano del Napoli, nemmeno convocato nell'ultimo match, che ha confessato le sue difficoltà a un network locale: "Devo abituarmi a un calcio diverso".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 30/04/2019 18:01 | aggiornato 30/04/2019 18:06

Sono tempi duri per Marek Hamsik in Cina. Approdato al Dalian Yifang poco più di due mesi fa per 20 milioni dopo un'interminabile quanto estenuante trattativa con il Napoli, il centrocampista slovacco, che a luglio compirà 32 anni, sta affrontando forse più difficoltà di quante ne avesse preventivate al momento della firma dell'accordo.

Un accordo che, detto per inciso, gli garantisce uno stipendio da nababbo, cioè 9 milioni di euro all'anno - che è quasi il triplo di quanto guadagnasse al Napoli - fino al 2022, per tre stagioni, insomma. Poi, è chiaro che, come si dice, i soldi non sono tutto e Marekiaro lo sta scoprendo a sue spese.

Lo stesso Hamsik non ne ha fatto mistero, accettando di parlare, in un'intervista che ha concesso al network televisivo cinese CCTV, delle differenze riscontrate fra il calcio europeo e quello asiatico e delle difficoltà nelle quali si è imbattuto finora nella prima parte della sua nuova esperienza.

L'ultima partita giocata da Hamsik in Europa è stata Galles-Slovacchia

Hamsik in Cina: "Momento difficile, ma non mollo"

Il primo ostacolo, nel racconto del centrocampista slovacco, sta nella comunicazione: a parte, infatti, il giovane attaccante ghanese Emmanuel Boateng - non è parente - arrivato più o meno insieme a lui, e a Yannick Carrasco, che aveva lasciato l'Atletico Madrid un anno prima, tutti gli altri compagni di squadra sono cinesi e l'allenatore, Kang-heui Choi, è sudcoreano. Chiaro che comunicare, almeno in campo, con i vari Li e Zhu, Wang e Yang è praticamente impossibile al di là dei gesti e di conseguenza anche il gioco ne risente.

Infatti il ferreo Kang-heui Choi gli ha dato tempo sei partite per mostrare le sue doti e alla settima, l'ultima, non lo ha nemmeno convocato. Con metodo e precisione orientale, il tecnico lo ha provato come trequartista, come centrocampista centrale, poi da centrocampista di sinistra e persino da ala destra. Alla fine, però, tutto il mondo è paese e anche in Cina quello che conta è il risultato: 6 punti in 7 partite - frutto di una vittoria con l'SD Luneng di Pellè e 3 pareggi fra cui uno col Dangdai guidato da Jordi Cruyff - vuol dire che il piatto piange e, per ora, a farne le spese è stato Hamsik. Il quale però non si arrende, come ha detto nell'intervista: