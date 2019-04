ACI e Liberty Media vicini al rinnovo per avere la Formula 1 in Italia per altri cinque anni, dal 2020 al 2024.

di Mirko Colombi - 30/04/2019 15:15 | aggiornato 30/04/2019 15:24

Monza è salva. O meglio, il Gran Premio di Italia di Formula 1 è salvo. L'autodromo brianzolo, sede della gara mondiale in programma a settembre, ospiterà ancora il circus iridato. Sembra trovata l'intesa tra gli organizzatori e ACI. L'accordo prevederebbe un prolungamento di cinque anni, valevole sino al 2024 incluso. L'esigente società Liberty Media Corporation parrebbe aperta al rinnovo, con massima soddisfazione delle parti.

La firma del contratto, tuttavia, non è stata ancora posta. Ci sono però tutti gli elementi che servono, a quanto pare. Prima voce della lista: denaro a volontà. Il costo richiesto da Liberty Media supera i 24 milioni di dollari, spicciolo più, spicciolo meno. Queste le cifre ventilate sinora, ma non ci stupiremmo se risultassero ritoccate al rialzo. Un altro inghippo da risolvere è legato ai tanti problemi che il parco di Monza deve affrontare e risolvere.

Eppure, Monza piace a tutti. I piloti adorano l'atmosfera e il layout del tracciato, definito "all'antica". Velocissimo, selettivo, affascinante, storico. Da queste parti c'è sempre il sold out, non solo grazie alla presenza della Ferrari, che resta comunque la vettura più amata dal pubblico. L'indotto economico stimato per il capoluogo di Monza e Brianza è così imponente da mantenere vive le attività commerciali almeno per un anno. La visibilità garantita copre ogni situazione, sportiva e comunicativa. Con la vicina Milano sono tante le attività collaterali legate alla gara italiana. Chi rema contro la Formula 1 dovrebbe saperlo.

La Parabolica di Monza gremita di pubblico nel Gran Premio di Formula 1

Formula 1, tutti a Monza per altri cinque anni. Si spera

Ci hanno insegnato che, prima di cantare vittoria, è meglio mettere le firme sui fogli di carta. In questo caso, però, la fonte è autorevole: La Gazzetta dello Sport spiega come le varie parti siano vicini al rinnovo più complicato della storia, e non parliamo solo di gare automobilistiche. Ogni volta che ci si avvicini alla scadenza del contratto tra i gestori della Formula 1 e la società che detiene i diritti e le attività dell'autodromo lombardo, sorgono problemi, noie e rallentamenti.

Denaro - a fiumi - e interessi politici e territoriali. Il Gran Premio di Italia ingloba più di un ente e tante tipologie di utenza, pure quelle che non hanno niente a che vedere con i motori ed i piloti. Se pensiamo che quello in oggetto sia l'appuntamento storico per eccellenza nelle quattro ruote, verrebbe da gridare alla vergogna. Già perso il Motomondiale da tanti anni, abbandonate SBK e CIV con motivazioni poco convincenti, le auto devono e vogliono resistere.

Sempre il quotidiano web rosa spiega che il presidente ACI, al secolo Angelo Sticchi Damiani, abbia speso parole rassicuranti, riguardanti l'intesa tra lo staff della pista più affascinante del calendario di Formula 1 e l'organizzazione che detiene i diritti del campionato stesso. Benissimo, allora contiamo tutti di poter ammirare Ferrari, Mercedes, Renault e Red Bull per (almeno) ulteriori cinque stagioni consecutive.