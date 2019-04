Nel weekend più drammatico nella storia della F1, il pilota austriaco Ratzenberger morì sabato 30 aprile durante le qualifiche di Imola, dopo un terribile impatto avvenuto al curvone Villeneuve.

di Mirko Colombi - 30/04/2019 12:30 | aggiornato 30/04/2019 12:36

È doloroso quanto doveroso ricordarlo. Nel rispetto del pilota e di chi, come lui, ha lasciato la Formula 1 nel peggiore dei modi. Morendo. Esattamente 25 anni fa si stava consumando il weekend più drammatico di tutta la storia della massima espressione tecnologica delle vetture da competizione. Da lì in avanti il tracciato di Imola subì delle pesanti modifiche. Cambiò pure l’atteggiamento dei corridori che, in quel sabato 30 aprile 1994 non immaginavano che l’incubo fosse appena iniziato.

I presagi che qualcosa stesse per accadere si ebbero già nel venerdì delle prove ufficiali. Il Gran Premio di San Marino ospitava la terza prova stagionale, che avrebbe dovuto essere una festa. Fu, invece, una tragedia. Rubens Barrichello tocca i cordoli della Variante Bassa e decolla, uscendo di pista. L'impatto tra la Jordan del brasiliano e le barriere è micidiale, con tanto di capottamento. La macchina di Rubens ne esce distrutta e lui, fortunatamente, solo un pò intontito ed ammaccato. Incosciente, il pilota viene rianimato sul nastro d'asfalto e poi trasportato al più vicino ospedale.

Il giorno dopo Barrichello si presentò nel paddock, non in forma, tuttavia vivo e sorridente. Poco dopo, Rubens smise di sorridere. Lo sguardo attento del connazionale ed amico Senna lo allarmò. Ne aveva visti di incidenti Ayrton, ma quello appena accaduto era diverso. Lo sguardo del tre volte campione non voleva distogliersi dalle immagini video, che parlavano chiaro. Ratzenberger aveva picchiato duro, troppo. La velocità con la quale una Formula 1 affrontava il lungo curvone destrorso Villeneuve era impressionante. Il colpo subito dall'austriaco, fatale. Senna era preoccupato e, forse, consapevole della gravità. Perché qualcosa di anomalo accadde. Un pezzo di alettone dell'auto di Ratzenberger volò via, rendendone impossibile il controllo. Disperati ed inutili furono i soccorsi.

Formula 1 di San Marino fatale per Roland Ratzenberger

Formula 1, Roland Ratzenberger e il suo unico Gran Premio del Brasile

In quel punto della pista imolese gli uccellini cinguettavano sempre, noncuranti del passaggio di velocissime e rombanti Formula 1. Tra prati ed alberi, gli spettatori assiepati sulla collina della curva Tosa esplosero in un boato, che non aveva minimamente il tono gioioso.Il rottame della Simtek color viola si avvicinava al punto di frenata che anticipa l'ingresso curva, sebbene arrivasse a motore spento.

Il casco con i colori della bandiera austriaca poggiava inerme sul fianco sinistro del bolide privo di voce. Eppure, alcuni tifosi pensarono, è davvero strano uscire di pista nel curvone Villeneuve: lì le Formula 1 viaggiano "tranquille" a più di trecento chilometri orari. Sì, 300 e più. Per la precisione, 314,9 il picco di Ratzenberger prima dell'impatto. Tali velocità erano consentite dal fondo piatto delle vetture, che generava il cosiddetto "effetto suolo", dal grip delle larghe gomme e dalla capacità aerodinamica offerta dagli alettoni.

Gli occhi di Senna e non solo quelli del brasiliano, avevano visto bene: nel rettilineo che separa il Tamburello dalla Villeneuve, volò in aria un pezzo di vettura, ma quale? Il fato decise che a staccarsi fosse proprio una parte che costituiva l'ala anteriore destra della macchina di Roland che, priva della sufficiente deportanza, non rispose ai comandi del pilota. Egli non ebbe nemmeno il tempo di reagire e, speriamo, nemmeno di capire. La carriera di Ratzenberger contò un solo Gran Premio di Formula 1 concluso in Brasile un mese prima. Il canto degli uccellini cessò in un sol colpo.

Solo Gerard Berger presente al funerale di Roland

In ginocchio e distrutto dalla scomparsa del più famoso e vincente Ayrton Senna, il paddock della Formula 1 si presentò alla cerimonia di addio del brasiliano in gran numero ed al completo, nel segno di rispetto nei confronti del pluricampione del mondo. Il solo collega visto al funerale di Ratzenberger fu Gerard Berger, austriaco come Roland e gran signore, sia in auto che nella vita privata. Ovviamente, ognuno fa le sue scelte ed ha le proprie preferenze, ma siamo certi di una cosa: lo stesso Ayrton non avrebbe gradito un atteggiamento del genere perché, proprio lui, fu il primo che non voleva correre il Gran Premio di Imola. Paura, presentimento o dubbi i suoi? No, puro e semplice rispetto nei confronti di un collega che non c'era più.