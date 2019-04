Il campionato 2019 sembra già indirizzato con il dominio delle Frecce d'Argento. La scuderia di Maranello è obbligata a vincere a Barcellona.

Il campionato 2019 di Formula 1 è iniziato nel segno della Mercedes, capace di realizzare quattro doppiette nei quattro gran premi finora disputati. Un record, mai nessuna scuderia aveva cominciato la stagione con simili risultati nella storia di questo sport. Il precedente primato risaliva al 1992, quando la Williams vinse i tre GP inaugurali e poi si aggiudicò sia il titolo piloti (con Nigel Mansell) che quello costruttori.

Un dominio meritato da parte del team di Brackley, dimostratosi nettamente superiore in Australia, in Cina e anche in Azerbaigian. L'unico appuntamento nel quale la W10 non era la migliore monoposto è stato quello in Bahrain. A Sakhir era la Ferrari ad essere più forte, senza ombra di dubbio. C'erano tutti gli ingredienti per vedere una doppietta rossa, ma in gara è avvenuto qualcosa di inatteso. Prima c'è stato l'errore di Sebastian Vettel e poi il motore della SF90 ha impedito a Charles Leclerc di vincere un GP che stava dominando. La Mercedes ha ringraziato e ha vinto, piazzando i propri driver davanti a tutti gli altri.

Nella classifica piloti 2019 della Formula 1 in testa c'è Valtteri Bottas a quota 87 punti, uno solo in più rispetto al compagno Lewis Hamilton. Sta facendo la differenza il bonus preso dal finlandese per il giro veloce realizzato a Melbourne. I due si sono equamente divisi le vittorie finora, due a testa: l'ex Williams ha trionfato in Australia e Azerbaigian, mentre il campione in carica ha vinto in Cina e Bahrain. Sono loro a giocarsi il titolo in questo momento. Il tanto atteso duello con i rivali ferraristi, entrambi lontani come punteggio, non si sta vedendo. E pure nella classifica costruttori la distanza è netta tra Mercedes e Ferrari: 74 punti.

Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc quinto a Baku, i piloti Ferrari a Barcellona vorranno vincere

Formula 1, Ferrari obbligata a rispondere alla Mercedes a Barcellona

Dopo soli quattro gran premi e con altri diciassette da disputare, è difficile dire che la lotta per il titolo sia ormai un capitolo chiuso per la scuderia di Maranello. Tuttavia, rischia di diventarlo se nel prossimo appuntamento del campionato di Formula 1 2019 non ci sarà una reazione vera. Nel weekend del 10-12 maggio il Mondiale farà tappa a Barcellona e la Ferrari sarà chiamata a rispondere obbligatoriamente al dominio della Mercedes per cercare di riaprire i giochi.

Nella classica piloti la distanza di Vettel da Bottas è di 35 punti, mentre Leclerc ha un ritardo di 40 punti da Valtteri. Niente è impossibile, però i due ferraristi devono iniziare quanto prima a recuperare terreno sugli avversari. Il GP a Barcellona potrebbe essere l'occasione giusta, considerando anche che sulla pista catalana la SF90 si era mostrata decisamente veloce nei test invernali. A maggio si correrà in condizioni diverse da allora e anche le monoposto saranno un po' differenti, dato che ciascun team sta via via portando aggiornamenti, però il Cavallino Rampante è atteso da una prova del nove forse decisiva.

La Ferrari si è presentata già a Baku con i primi upgrade, ma sarà a Barcellona che porterà soluzioni più aggressive per contrastare l'egemonia della Mercedes in questo campionato di Formula 1. Soprattutto a livello di aerodinamica c'è da intervenire, dato che la SF90 ha meno carico rispetto alla W10 e risulta spesso meno efficace nelle curve a medio-bassa velocità. Il team principal Mattia Binotto qualche settimana fa aveva parlato di una nuova ala posteriore in elaborazione a Maranello, chissà se in Spagna la vedremo. Anche sull'efficacia di quella anteriore ci sono tanti dubbi ed è possibile che anche lì in fabbrica si stia studiando qualche novità. Per battere la Mercedes serve un grande sforzo tecnico, poi toccherà a Vettel e Leclerc non sbagliare in pista. Bisogna aspettare il GP in Catalogna per verificare se ci sarà l'effettivo riscatto ferrarista o se la stagione proseguirà sulla falsa riga di quanto visto finora