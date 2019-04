Il torneo andrà in scena il prossimo giugno e sarà un'esclusiva Rai, che trasmetterà tutte le gare sia in televisione che sulle proprie piattaforme streaming.

La 22esima edizione degli Europei Under 21 di calcio andrà in scena dal 16 al 30 giugno prossimi tra Italia e San Marino e vedrà la partecipazione dell'Italia allenata da Luigi Di Biagio: alla loro 21esima partecipazione gli azzurrini, capaci in passato di alzare il trofeo in ben 5 occasioni, sono più che mai decisi a tornare a una vittoria che manca dal 2004, quando guidati in panchina da Claudio Gentile e in campo da nomi come Daniele De Rossi e Alberto Gilardino riuscirono a imporsi con un netto 3-0 nella finale che li vide contrapposti ai pari età della Serbia.

Gli Europei Under 21 2019 saranno visibili in chiaro sulla Rai, che ha acquistato i diritti dell'evento e che trasmetterà le gare dell'importante manifestazione continentale in TV su Rai 1 e RaiSport e in streaming sulla propria piattaforma dedicata RaiPlay. Sarà un torneo da seguire con grande attenzione, dato che metterà di fronte il meglio del calcio giovanile europeo, e con molta fiducia: l'Italia infatti non si nasconde e punta con decisione a ripetere il cammino fatto dall'Olanda nel 2007, quando la selezione oranje fu la prima - e finora unica - capace di imporsi in un'edizione giocata in casa.

Ammessa di diritto in quanto Paese organizzatore, l'Italia potrebbe puntare su numerosi nomi che sono ormai realtà conclamate della nostra Serie A: dal portiere Donnarumma ai difensori Bastoni e Romagna, da un centrocampo di qualità composto da Pellegrini, Zaniolo e Barella a un tridente da sogno formato da Kean, Chiesa e Cutrone. Le gare degli azzurrini di Di Biagio - inseriti nel Girone A insieme a Spagna, Polonia e Belgio - saranno trasmesse da Rai 1, tutte le altre gare saranno invece visibili su RaiSport: sarà inoltre possibile assistere a ogni gara sulla piattaforma streaming RaiPlay selezionando, dopo aver eseguito l'accesso, il canale corrispondente.

Moise Kean e Nicolò Barella potrebbero essere alcune delle stelle dell'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio.

Europei Under 21, tutte le gare in diretta TV e streaming sulla Rai

Grandissime aspettative circondano l'Italia Under 21 di Di Biagio, che in sinergia con il nuovo corso di giovani inaugurato nella Nazionale maggiore da Roberto Mancini potrà contare finalmente su diversi giocatori che oltre a essere in possesso di qualità tecniche importanti avranno anche l'esperienza necessaria per competere contro realtà che negli anni passati da questo punto di vista sembravano avere un vantaggio non indifferente.

Con l'addio alla Nazionale di Gigi Buffon, infatti, Gigio Donnarumma - ormai da 4 stagioni portiere titolare del Milan - è diventato il titolare dell'Italia "dei grandi" con cui ha già collezionato 12 presenze nonostante abbia compiuto solo da pochi mesi vent'anni. Stesso discorso anche per Nicolò Barella, 22enne del Cagliari che dopo gli Europei Under 21 dovrebbe finire al centro del calciomercato spiccando il volo verso una big: per lui 5 gare con l'Italia e un gol nell'ultima contro la Finlandia, sfida in cui è andato a segno anche il classe 2000 Moise Kean, secondo marcatore azzurro più giovane di sempre e capace in questa prima stagione da professionista di collezionare numeri già molto importanti.

Le 12 squadre partecipanti sono state suddivise in 3 gironi da 4 squadre: alle semifinali accederanno le prime e la migliore seconda e l'Italia in questo senso non si nasconde: gli azzurrini faranno il loro esordio domenica 16 giugno a Bologna contro la Spagna (ore 21) per poi vedersela mercoledì 19 e sabato 22 rispettivamente contro Polonia e Belgio. Le semifinali andranno in scena il 27, la finalissima, che potrebbe vedere gli azzurrini tornare sul trono d'Europa a distanza di 15 anni dall'ultima volta, è prevista per le 20,45 di domenica 30 giugno 2019 alla Dacia Arena di Udine.