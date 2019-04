Al momento - ha dichiarato un portavoce della polizia - non abbiamo prove che facciano pensare a un'irruzione nell'obitorio e neanche che suggeriscano che qualsiasi dipendente dell'obitorio o qualsiasi altro funzionario del Consiglio siano coinvolti in questa vicenda

Oggi arriva la notizia dell'arresto di una donna di 48 anni e di un uomo di 62: la prima, originaria di Corsham, è accusata di accesso non autorizzato a materiale informatico e comunicazione dannosa; il secondo, che viene da Calne, è stato fermato con l'accusa di accesso non autorizzato a materiale informatico. L'uomo è stato già rilasciato ma resta sotto inchiesta, la donna è stata invece rilasciata su libertà condizionale.

La polizia del Wiltshire ha arrestato due persone con l'accusa di aver diffuso sui social network le foto del corpo di Emiliano Sala , tragicamente scomparso lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo. Il calciatore argentino stava volando da Nantes verso Cardiff, sede della sua nuova squadra, quando l'aereo su cui viaggiava (un Piper PA-46 Malibu) è precipitato nella Manica per cause ancora da accertare.

