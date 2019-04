Rumors dalla Spagna: l'attaccante della Juventus potrebbe essere il misterioso acquirente de 'La Voiture Noire', modello unico prodotto dalla Bugatti.

di Luca Guerra - 30/04/2019 15:55 | aggiornato 30/04/2019 16:59

Per Cristiano Ronaldo sono giorni in cui l'aggiornamento dei suoi numeri la fa da padrone. Non solo per i 600 centri ufficiali con squadre di club, traguardo tagliato a San Siro contro l'Inter con la maglia della Juventus sabato scorso, ma anche perché l'asso portoghese potrebbe essere prossimo all'acquisto di una macchina da record.

La voce arriva dalla Spagna e la riporta Marca. Secondo il quotidiano iberico, Cristiano Ronaldo potrebbe infatti essere il misterioso acquirente della "Voiture Noire", l'auto più costosa prodotta sin qui al mondo, di cui Bugatti ha prodotto un solo modello. Prezzo da listino? Ben 11 milioni di euro. Costi legati alla cilindrata, pari a 1500 cavalli, e alla velocità che il mezzo può raggiungere: 420 chilometri all'ora.

Se Cristiano Ronaldo dovesse davvero essere l'acquirente del pezzo unico prodotto dalla Bugatti, dovrebbe attendere del tempo per poter godere del suo acquisto: la deadline stimata per la consegna del mezzo è infatti pari a due anni. Nella galleria dei record della stella portoghese, detentore tra le altre cose del primato di reti con il Real Madrid (450) e della vetta della classifica marcatori nella storia della Champions League (è a quota 127), la "Voiture Noire" rappresenterebbe un altro pezzo da collezione.

Cristiano Ronaldo e le auto di lusso: passione attiva dai tempi di Madrid

Auto di lusso, la passione di Cristiano Ronaldo: la Bugatti pronta ad aggiungersi alla collezione

Non solo proprietario di hotel e imprenditore con interessi in svariati rami, dai profumi all'abbigliamento. Cristiano Ronaldo è anche e soprattutto un accanito collezionista di auto di lusso. Non si sa con esattezza quante siano le macchine in suo possesso, ma nel suo garage trovano posto almeno 20 modelli tra Porsche, Ferrari, Maserati e Bugatti.

La "Voiture Noire" non sarebbe quindi l'unica Bugatti nel parco auto di CR7. La stella della Juventus possiede infatti già una Bugatti Chiron, comprata a fine 2016 e pagata 2,4 milioni di euro. Quell'esemplare, però, era prodotto in 500 pezzi. Esattamente 499 in meno di quella che potrebbe diventare la punta di diamante della scuderia di Cristiano. L'auto più cara della storia per uno degli sportivi più ricchi del mondo.