Momenti di paura durante la partita di andata della semifinale di Champions League fra Tottenham e Ajax quando Jan Vertonghen è dovuto uscire dal campo per un durissimo colpo sul naso subito in uno scontro aereo.

Il difensore degli Spurs ha colpito la testa del compagno di squadra Alderweireld in un contrasto col portiere dei Lancieri, Onana. Dopo aver perso molto sangue è stato portato fuori dal campo per tentare di rimetterlo in piedi.

Vertonghen ha cercato di rientrare nel rettangolo di gioco ma subito dopo ha avuto un mancamento ed è dovuto andare negli spogliatoi tenuto in piedi dallo staff medico del Tottenham, venendo sostituito da Sissoko.

Vertonghen just went from bad to really bad in real time. Looks like a concussion. pic.twitter.com/xkS9SziEsU