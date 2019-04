L'olandese segna un'altra rete pesante dopo quella alla Juventus. De Jong muro, Ziyech ispira. Nel Tottenham bene Lucas, male Wanyama.

L'Ajax non smette più di stupire e vince anche a Londra in casa del Tottenham, conquistando un 1-0 pesantissimo in Inghilterra nella partita di andata della semifinale di Champions League. Fra 6 giorni ci sarà la sfida di ritorno ad Amsterdam che deciderà la prima squadra qualificata per la finale di Madrid.

Il primo tempo è di marca olandese, con la squadra ospite che dopo un inizio contratto prende in mano la partita e passa in vantaggio con van de Beek, servito magistralmente da un ispiratissimo Ziyech. Nel secondo tempo gli Spurs rientrano con un piglio migliore ma sono sempre i ragazzi dell'Ajax ad andar vicini al 2-0 con un palo di Neres.

Protagonista della partita è stato sicuramente van de Beek, autore di una nuova rete decisiva e di una prestazione di grande livello. Bene con lui anche Ziyech e de Jong mentre negli Spurs il migliore è stato Lucas con Llorente. Male invece Wanyama.

Champions League, le pagelle di Tottenham-Ajax

Tottenham (4-2-3-1): Lloris 5,5; Alderweireld 5,5, Sanchez 5, Vertonghen 5,5 (39' Sissoko 6); Trippier 5,5 (80' Foyth 6), Wanyama 5, Eriksen 6, Rose 6,5 (80' Davies 5,5); Lucas Moura 6,5, Alli 6; Llorente 6.

Ajax (4-3-3): Onana 6; Veltman 6,5, de Ligt 6,5, Blind 6,5, Tagliafico 6; de Jong 7, Schone 5,5 (65' Mazraoui 6), van de Beek 7; Neres 6, Tadic 5,5, Ziyech 7 (87' Huntelaar S.V.).

I migliori

Ziyech - 7

Vero uomo ovunque dell'Ajax, il marocchino è la miccia che accende la fase offensiva dei Lancieri. Il passaggio filtrante con cui permette a Van de Beek di segnare il gol dell'1-0 è una delizia: in una serata in cui Tadic è meno mortifero del solito, Ziyech è la luce dell'attacco Ajax.

De Jong - 7

Ormai non servono più conferme per il valore del regista dell'Ajax ma anche la partita di Londra ne ha messo in mostra il talento. Il classe '97 gioca con una sicurezza impressionante per un giocatore della sua età e il lavoro che fa davanti alla difesa (in fase di copertura e di costruzione) è superbo. Il Barcellona ha fatto la scelta giusta.

Van de Beek - 7

Gli altri ci mettono la classe cristallina, lui ci mette i gol. Altra rete pesante dell'olandese dopo quella all'Allianz Stadium contro la Juventus. Impressionante la sua freddezza considerato il grande lavoro che fa anche in fase di pressing.

I peggiori

Wanyama - 5

Contro una squadra letale nelle ripartenze come l'Ajax, c'era bisogno di una grande prestazione del keniano che invece sbaglia troppo e non fa filtro in maniera adeguata. De Jong lo fa impazzire e l'ex Celtic soffre soprattutto la posizione di van de Beek che giocando fra le linee non gli dà punti di riferimento.

Sanchez - 5

Uno dei tanti ex di giornata, Sanchez dimostra di avere ancora qualche problema in fase di costruzione. Qualche palla persa di troppo contro l'Ajax equivale a sanguinare di fronte a uno squalo e i rischi corsi per via del colombiano sono troppi per una squadra che vuole andare in finale di Champions League.