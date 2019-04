La società conferma Ringhio per le ultime quattro partite ma pensa già alla prossima stagione: l'ex allenatore della Roma è il nome nuovo per la panchina rossonera.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 30/04/2019 11:06 | aggiornato 30/04/2019 11:33

Le strade tra il Milan e Gennaro Ivan Gattuso si separeranno a breve. Il tecnico rossonero è uscito distrutto da critica e tifosi anche dalla partita dell'Olimpico Grande Torino, dove la sua squadra è caduta sotto i colpi di Belotti e Berenguer facendosi riprendere in classifica proprio dai granata. Nonostante il buon filotto infilato da gennaio in poi, il gruppo sembra aver nuovamente imboccato un tunnel senza uscita, mostrandosi vulnerabile e particolarmente sulle gambe.

Rincorrere non è mai facile e si rischia che la condizione fisica possa mollarti sul più bello: è proprio ciò che è successo a questo Milan, ringalluzzito dagli arrivi di Piatek e Paquetà a gennaio e autore di una rimonta stoppatasi definitivamente la sera del derby di ritorno perso contro l'Inter. Lì, i non già buoni rapporti tra Gattuso e Leonardo, si sono incrinati irrimediabilmente: in queste settimane si è più volte vociferato di un suo allontanamento ma, di fatto, ciò non è mai avvenuto.

I motivi alla base di questa decisione sono molteplici: in primis, la dirigenza non ha trovato un nome in grado di meritare fiducia tra quelli attualmente disponibili sulla piazza. In secondo luogo, prendere un allenatore adesso significherebbe vincolarlo per almeno un anno, una soluzione assolutamente impraticabile per chi ha intenzione di ripartire da zero in estate, con davanti due mesi di preparazione da sfruttare per voltare definitivamente pagina. E se per farlo bisognerà sacrificare il quarto posto, nonostante le parole del presidente Scaroni sembrino far intendere altro, così sarà. Di certo c'è che il Milan, tra un mese, avrà un altro allenatore.

L'ex tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco: l'allenatore abruzzese è balzato in testa alla lista dei papabili successori di Gattuso al Milan

Milan, è Di Francesco il primo candidato per la panchina rossonera

Quattro partite per tentare il miracolo del quarto posto, poi le strade con Gattuso si divideranno. Le prossime mosse del Milan verteranno sull'individuazione di un profilo ideale al quale consegnare la panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. In questi mesi di nomi se ne sono fatti tanti, a partire da Maurizio Sarri e passando per Leonardo Jardim e Marco Giampaolo. Inoltre, la suggestione Antonio Conte non sarebbe ancora totalmente tramontata: il tecnico leccese in questi giorni sta decidendo il proprio futuro e - almeno secondo le ultime indiscrezioni - i rossoneri sarebbero ancora in lizza, seppure indietro rispetto a Inter, Juventus e Roma.

Allora ecco spuntare Eusebio Di Francesco: il tecnico abruzzese ha lasciato la Roma di recente dopo un esonero avvenuto in seguito a troppi risultati altalenanti. Da quel giorno si è chiuso a riccio nella sua Pescara e non ha più rilasciato dichiarazioni, ma la voglia di tornare in panchina è davvero tanta. Prima di ufficializzare Vincenzo Montella, la Fiorentina aveva pensato a lui per sostituire Stefano Pioli, ma alla fine la Viola ha optato per il ritorno dell'Aeroplanino.

Di Francesco piace per a sua preparazione tattica e per come cura maniacalmente i dettagli, sa lavorare con i giovani e ha già maturato una discreta esperienza internazionale, visto che nella stagione 2017/18 ha condotto la Roma fino alla semifinale di Champions League, poi persa contro il Liverpool. L'ex tecnico giallorosso è stato già vicino alla panchina del Milan già nel 2016, quando all'ultimo rifiutò la chiamata rossonera per rimanere al Sassuolo, dove - a suo dire - c'era ancora un percorso tecnico-sportivo da portare a termine.

Di sicuro in via Aldo Rossi cercano un allenatore in grado di ricostruire (quasi) da zero una squadra che, sotto i dettami della nuova dirigenza, privilegerà sul mercato tutti calciatori under 25. Gente con potenzialità ancora da esprimere ma già pronta per dare il proprio contributo, profili per i quali il Milan non baderà a spese e che quindi andranno consegnati in mano a un tecnico in grado di valorizzarli. La sensazione è che i primi contatti con Di Francesco possano avvenire a breve. Poi, a bocce ferme, ci si siederà per parlare dei dettagli.