Il numero uno del club francese cederà a giugno il gioiello del centrocampo che piace anche al City di Guardiola: "È più completo di Pogba, vorrei vederlo giocare con Pjanic."

di Simone Cola - 30/04/2019 11:37 | aggiornato 30/04/2019 11:42

L'obiettivo principale del prossimo calciomercato della Juventus, sembra ormai un fatto conclamato, sarà quello di ringiovanire una rosa chiamata a confermarsi in Italia e migliorarsi in Europa dopo l'ultima deludente campagna di Champions League che si è conclusa ai quarti di finale contro l'Ajax di Erik ten Hag e dei ragazzini terribili capaci di mettere in crisi una squadra solida ed esperta ma che dovrà affrontare un inevitabile ricambio generazionale.

Ecco perché la maggior parte dei nomi trattati dagli uomini di Fabio Paratici, responsabile del mercato bianconero, non sono necessariamente altisonanti ma giovani e di prospettiva, obiettivi che se centrati dovranno essere capaci di ringiovanire la rosa senza tuttavia - compito tutt'altro che semplice - abbassarne la qualità. In questo senso uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus che verrà è ormai da tempo il 22enne del Lione Tanguy Ndombele, interno a tutto campo che già è stato paragonato a Pogba e che oltre che nel mirino della Vecchia Signora è finito anche in quello del Manchester City.

Chi vorrà il centrocampista franco-congolese dovrà trattare con Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione dal 1987 e straordinario scopritore di talenti: tra i tanti passati dal suo club, capace di vincere dal 2002 al 2008 ben 7 Ligue 1 consecutive, anche Miralem Pjanic, che dopo essere emerso in Francia è esploso nella Roma per poi consacrarsi in bianconero: raggiunto da Tuttosport il numero uno dell'OL confessa che gli piacerebbe vedere giocare Ndombele proprio con il bosniaco.

Tanguy Ndombele, 22 anni, ha collezionato fino a oggi 4 presenze con la Francia: l'esordio è arrivato il 16 ottobre 2018 nella gara pareggiata 2-2 dai Bleus contro l'Islanda.

Calciomercato Juventus, il presidente del Lione: "Ndombele con Pjanic? Sarebbe bello"

Ndombele è seguito anche dalle due squadre di Manchester e dal PSG, ma mi piacerebbe vederlo giocare alla Juventus con Pjanic, un giocatore che abbiamo cresciuto e a cui siamo ancora molto legati. Vedremo in futuro, oggi non è possibile fare un prezzo ma è logico che nella cessione di un calciatore contano come prima cosa i parametri economici. Però a parità di offerta mi piacerebbe darlo a Andrea Agnelli.

Ndombele, punto fermo del Lione terzo in classifica, è stato pescato nell'estate 2017 dall'Amiens, club con cui aveva appena conquistato la Ligue 1, la massima serie francese dove aveva disputato appena 3 gare. Un'intuizione di mercato felicissima per Aulas, che 24 mesi più tardi è pronto a incassare almeno 70 milioni di euro per un giocatore che ne è costati 8 e che oggi in tanti paragonano a Pogba.

Pogba ha giocato un grande Mondiale con la Francia, poi com'è logico ha pagato nel resto della stagione con un po' di stanchezza. Per me Ndombele quest'anno è stato più decisivo ed è più completo.

Detto che non sarà facile spuntarla sulla concorrenza, sembra evidente che un assist del genere da parte di Jean-Michel Aulas possa invogliare chi si occupa del calciomercato della Juventus a tentare un affondo che garantirebbe ai bianconeri un centrocampista duttile, completo, fisicamente straripante e con margini di miglioramento ancora più che ampi. Tanguy Ndbombele potrebbe presto essere uno dei protagonisti della nostra Serie A, realtà che il numero uno del Lione segue con attenzione.