La Juve pensa già al futuro: tanti gli elementi in bilico e tra questi c'è Dybala. L'argentino può partire e su di lui ci sono diversi club con il Bayern in prima fila.

di MarcoValerio Bava - 30/04/2019 15:32 | aggiornato 30/04/2019 15:37

La Juventus, conquistato l'ottavo scudetto consecutivo, è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Il primo nodo riguarda la panchina: dopo l'amaro ko con l'Ajax club e allenatore si erano affrettati a far sapere che il percorso comune sarebbe continuato. Ma Agnelli non vuole iniziare la stagione con un tecnico in scadenza (l'attuale contratto di Allegri scade a giugno 2020) e l'incontro in agenda per i prossimi giorni servirà a chiarire le rispettive posizioni.

Allegri non spinge per il rinnovo, ma se dovesse essere una condicio sine qua non, allora vorrebbe un aumento e più potere decisionale sul mercato. La sensazione è che si andrà avanti insieme, ma se dovesse esserci il ribaltone occhio ad Antonio Conte e al sogno Pep Guardiola.

Capitolo allenatore a parte, però, sono tanti gli elementi della rosa sui quali la società sta riflettendo. Primo tra tutti Paulo Dybala. L'argentino è reduce da una stagione non certo esaltante. Solo cinque gol in campionato, altrettanti in Champions League. Ma soprattutto prestazioni troppo spesso non all'altezza delle aspettative. La Joya è un equivoco tattico, perché nel 4-3-3 le sue qualità vengono sacrificate e proprio questo dovrebbe essere il modulo del futuro bianconero. Soprattutto se dovesse rimanere Allegri.

Juventus, Dybala può salutare

Juventus, il futuro di Dybala è un rebus

La Juventus non vuole affrettare i tempi, non c'è l'urgenza di mettere Dybala sul mercato, ma la sensazione - si legge su Goal - è che se dovesse arrivare un'offerta convincente nessuno alla Continassa alzerebbe un muro pur di far rimanere l'argentino a Torino. La valutazione da oltre 100 milioni in questo momento è fuori mercato, così la Vecchia Signora potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 70 milioni.

E la plusvalenza, per un giocatore pagato circa 40 milioni quattro anni fa, sarebbe comunque rilevante. Su Dybala è noto l'interesse del Bayern Monaco che dopo gli addii di Ribery e Robben e quello probabile di James Rodriguez, aprirà un nuovo ciclo. Occhio anche a PSG, Barcellona e Manchester United. Meno probabile che nella corsa si inserisca il Liverpool che cerca giocatori con caratteristiche diverse. Al momento offerte concrete sul tavolo di Agnelli e Pratici non ne sono arrivate, ma è pur vero che il mercato è ancora in una fase embrionale e i motori cominceranno a scaldarsi tra qualche settimana.

Paulo è aperto a ogni scenario. La stagione che si sta concludendo ha lasciato qualche scoria anche dentro di lui. Ma è pur vero che l'argentino non sarebbe assolutamente contrario a una permanenza alla Juve. Un futuro ancora da scrivere e in divenire. Ma la certezza è che, a differenza di qualche mese fa, Dybala può essere considerato cedibile. E già questa è una notizia.