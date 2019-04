Il suo contributo però va oltre e non si misura solo sul prato verde. Proprio per questo la società di Suning ha deciso di tenerselo stretto e dargli ancora fiducia. Ranocchia farà di tutto per ripagarla e riportare l'Inter alla conquista di un trofeo.

Andrea Ranocchia sposa ancora l'Inter. Il difensore classe 1988, che era in scadenza a giugno, ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2021. Arrivato a Milano nel 2011, in totale ha collezionato 195 presenze, 12 gol e 4 assist con la maglia interista addosso.

