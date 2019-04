Calciomercato: l'Inter vuole Moise Kean

Il club nerazzurro fa sul serio per il giovane attaccante juventino in scadenza nel 2020. Dal contatto potrebbero derivare sviluppi fino a poco tempo inimmaginabili.

di Alberto Casella - 30/04/2019 10:14 | aggiornato 30/04/2019 10:21

Regola numero 1 del calciomercato: se in una trattativa c'è di mezzo Mino Raiola, non dare mai nulla per impossibile né per scontato. Regola numero 2: se poi c'è di mezzo anche Beppe Marotta, preparati ai botti.

La notizia, in effetti, è un botto già di per sè: l'Inter che prova a prendere Moise Kean, se ci pensate, non sembra nemmeno vera, alla luce delle ultime campagne nerazzurre: in Italia il mercato la fa la Juventus e le altre subiscono, vedi i casi di Pjanic e per certi versi Higuain. Mai, comunque, sono i bianconeri - Bonucci fu un caso a parte - ad assistere inermi a uno scippo di un proprio gioiello.

Occorrono, appunto, condizioni particolari e straordinarie, come la presenza contemporanea di una variabile impazzita quale può essere considerato Mino Raiola e di un architetto insigne e fantasioso del mercato calcistico quale Beppe Marotta. Quasi una congiunzione astrale, insomma, dalla quale è uscita la notizia diffusa dal Corriere dello Sport.

Una notizia che già di per sè è bastata a ringalluzzire i tifosi nerazzurri, già depressi dalle voci di uno scambio sul mercato estivo fra Icardi e Higuain, una cosa che - viste le ultime malinconiche prestazioni stagionali del Pipita - cominciava ad assumere i contorni del pacco che misteriosamente Moggi riuscì a far digerire a Moratti nel 2004 quando gli rifilò Carini per Cannavaro.

La mossa di Marotta ha già avuto i primi effetti

Che sia un tentativo serio o soltanto un ballon d'essai per tastare il terreno e intanto mettere in guardia l'avversario, la mossa di Marotta, insomma, qualche effetto lo ha avuto. A buon intenditor poche parole, dunque: voi ronzate pure intorno ai nostri gioielli ma state attenti ai vostri, anche perché se un giorno verrete a chiederci il tale o il tal altro, sapete già chi vi chiederemo in cambio.

Icardi e Skriniar sono gli oggetti del desiderio juventino

Non è un mistero che in corso Galileo Ferraris da tempo si guardi con attenzione a Icardi e soprattutto a Skriniar, il vero oggetto del desiderio di Paratici, così come tutti sanno che la Juventus potrebbe trovarsi a breve con in mano la grana Higuain. La mossa di Marotta su Kean potrebbe essere la prima, dunque, di un risiko di calciomercato che potrebbe coinvolgere anche altre pedine, da Paulo Dybala, da sempre pallino del dirigente interista, a Douglas Costa.