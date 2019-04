Ormai ci sono due schieramenti. Da una parte chi sta con Massimiliano Allegri, dall'altra chi "tifa" per Daniele Adani. Dopo la lite tra l'allenatore della Juventus e l'opinionista di Sky Sport, continuano a piovere reazioni e commenti sul battibecco tra i due. Tra gli ultimi a parlarne il tecnico Luigi Cagni, intervenuto a RMC Sport:

Cagni ha proseguito:

Lele vuole fare il protagonista, quando il vero protagonista non è lui bensì il calcio. La tattica è semplice, sono i media a renderla difficilissima. Il bel gioco? In Italia se non vinci diventa un bel problema. Quest'anno a inizio stagione hanno messo in discussione anche Gasperini. Adani non è preparato, fa vedere sulla lavagna cose che sono irrealizzabili. Basta...