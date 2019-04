A soli 20 anni il ghanese si convinse a lasciare la Germania per tentare l'avventura in Premier League. Senza la spinta del tecnico non avrebbe tentato il salto.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 30/04/2019 11:49 | aggiornato 30/04/2019 15:53

Non un'avventura particolarmente felice, ma comunque positiva. Perché decisiva per crescere e maturare sia come uomo che come calciatore. A 20 anni appena compiuti, Kevin-Prince Boateng si convinse a lasciare Berlino (dove è nato), l'Hertha Berlino (dove ha mosso i primi passi da calciatore) e la Germania. Tutto in un colpo solo.

Non una decisione facile, non una decisione scontata. Anche se a chiamarlo e tentarlo c'erano il Tottenham e la Premier League. Boateng aveva paura di fare il passo più lungo della gamba, aveva paura di sbattere il muso contro le difficoltà. E così è effettivamente stato: perché dopo un lungo periodo di ambientamento (l'esordio nel massimo campionato inglese arrivò solo a novembre), Kevin-Prince sembrava essersi calato benissimo nella nuova realtà.

Undici presenze di fila in campionato, poi però ancora panchina. Tanta panchina. E con l'arrivo agli Spurs di Juande Ramos, subentrato a Martin Jol, la situazione peggiorò. Al punto che Boateng decise di tornare in Germania, al Borussia Dortmund. Lì incontrò Jurgen Klopp e trovò la definitiva consacrazione.

Kevin-Prince Boateng ai tempi del Tottenham

Boateng racconta: "Favre decisivo per la mia carriera"

Eppure, nonostante le aspettative disattese e le statistiche negative, l'esperienza al Tottenham per Boateng è stata positiva. O meglio: è stata importante. Perché è cresciuto, è maturato. E si è rinforzato caratterialmente. Cosa che lo ha aiutato non poco nelle avventure successive. Per questo, ad anni di distanza, Boateng è comunque felice di aver deciso di lasciare l'Hertha per il Tottenham, svelando, in un'intervista a Spox, che fu Lucien Favre a convincerlo a trasferirsi in Premier. Questo benché Favre fosse il suo allenatore all'Hertha e non volesse perderlo:

Fu Favre a convincermi ad andare agli Spurs. Io ero indeciso. Mi disse che ero pazzo, che era il Tottenham e che non si poteva rifiutare il Tottenham. L'Hertha, secondo lui, era troppo piccolo per me

Vota anche tu! Boateng avrebbe potuto ottenere di più dalla propria carriera? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Boateng avrebbe potuto ottenere di più dalla propria carriera? Condividi



Anche Favre, in questi anni, è cresciuto. Dopo le due stagioni al Nizza è tornato in Germania dove con il Borussia Dortmund è ancora in piena corsa per il titolo in Bundesliga. I due punti di distacco dal Bayern Monaco si possono recuperare, anche perché i bavaresi devono ancora affrontare Lipsia ed Eintracht Francoforte. Per Boateng però l'exploit dei gialloneri non è una sorpresa:

Mi hanno sempre impressionato il suo amore per il calcio e la sua visione tattica. Favre è stato il primo allenatore che ha portato il tiki-taka in Germania. Gli davano fastidio i lanci lunghi. Voleva vincere attraverso il gioco, questo mi ha colpito di lui

Un allenatore pronto ad andare contro i propri interessi pur di consigliare ai giocatori la scelta giusta da fare. Come fu per Boateng il trasferimento al Tottenham. Benché l'avventura poi non fu particolarmente felice.