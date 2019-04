Suarez: "Non so vendermi bene, ma qualche gol l'ho segnato pure io..."

Suarez: "Non so vendermi bene, ma qualche gol l'ho segnato pure io..."

Una volta arrivato l'ok da parte di società e sponsor tecnico, ha preso il via la fase di confezione e fabbricazione delle nuove maglie, ma ancora ovviamente non si tratta di una notizia ufficiale. Al momento sono solo di indiscrezioni e voci di corridoio, che vorrebbero proprio questo tipo di divisa, scelta dalla Nike per celebrare i vent'anni di relazione con il club blaugrana.

Novità in vista per il club catalano: la prima divisa della prossima stagione sarà ispirata a quella a scacchi diventata celebre con la nazionale croata.

