Nel corso di una recente intervista, The Beast ha raccontato l'incredibile incidente che accadde durante un live event in Sudafrica.

29/04/2019 14:49

Al momento la sua ultima apparizione in WWE risale al 7 aprile scorso. Quel giorno Brock Lesnar è stato introdotto dal suo fido agente, Paul Heyman, interrompendo il promo di apertura di WrestleMania 35 di Hulk Hogan e della host, Alexa Bliss. L'avvocato si era incamminato verso il ring, per poi prendere il microfono e dire che, dal momento che quell'edizione dello Showcase of the Immortals sarebbe passata alla storia come quella del primo main event femminile, allora lui esigeva che il suo cliente fosse il primo a lottare, per togliersi subito il dente e potersene andare.

L'Universal Championship Match si è tenuto così subito, Brock Lesnar ha messo in palio la sua cintura contro Seth Rollins e l'ha persa. Da quel momento, in WWE, non ci sono state più tracce di The Beast.

Non c'è da stupirsi, il suo con il tempo si è trasformato in un (ricchissimo) contratto a gettone, le sue apparizioni sul ring sono sempre più sporadiche e concentrate nei momenti cruciali della stagione della World Wrestling Entertainment. Un vantaggio che, tutto sommato, Brock Lesnar si è anche guadagnato, dopo aver trascorso molti anni nella compagnia di Vince McMahon, lottando anche 300 match all'anno e girando il mondo tra tournée e live event.

WWE L'ultima apparizione di Brock Lesnar in WWE a WrestleMania 35

WWE, quando Big Show la fece addosso a Brock Lesnar

Ecco, in uno di questi, per la precisione in Sudafrica a inizio anni Duemila, è accaduto qualcosa che Brock non si scorderà mai in tutta la sua vita, come raccontato nel corso di un intervento di qualche giorno fa a un evento in Canada, dove è stato intervistato dal giornalista Rod Pedersen.

Durante questo confronto, Lesnar ha infatti rivelato un aneddoto esilarante (ma allo stesso tempo disgustoso) avvenuto durante un match con Big Show, che ha fatto divertire l'intera platea (circa 1000 persone), come spiegato successivamente da Pedersen:

Prima lui si esibiva anche in 300 show all'anno in giro per il mondo e nel mentre guadagnava milioni, era un vero lavoratore. Non si è mai fatto spaventare dal duro lavoro. Poi ci ha raccontato un divertente/disgustoso aneddoto andato in scena una notte, durante uno show in Sudafrica, quando Big Show aveva subito un'intossicazione alimentare. Lesnar lo scaraventò sul ring e il gigante gli "esplose" addosso con un attacco di diarrea.

WWE La stella WWE, Big Show

A metà tra wrestling e UFC

Un'esperienza raccontata con il sorriso che ovviamente Brock Lesnar non augura a nessuno, nemmeno al suo peggior nemico. L'intervento si è prolungato a lungo e c'è stato modo anche per parlare della sua duplice collaborazione con WWE e UFC:

Già, Lesnar ha detto che mantiene intenzionalmente contratti sia con Vince McMahon che con Dana White, in modo da poter passare da uno all'altro, nelle due federazioni.

E visto che in WWE non si hanno sue notizie da un bel po', è probabile che adesso stia portando avanti l'altro progetto, quello di tornare sull'ottagono UFC per affrontare Daniel Cormier. A patto che abbia mangiato leggero prima del match...