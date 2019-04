Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Vin Diesel ha annunciato l'ingresso della stella WWE nel cast per il prossimo capitolo della saga cinematografica.

1 condivisione

di Marco Ercole - 29/04/2019 09:24 | aggiornato 29/04/2019 11:28

Non è voluto mancare all'ultima edizione di WrestleMania, la 35esima che si è tenuta al MetLife Stadium del New Jersey lo scorso 7 aprile. John Cena non ce l'ha fatta a tagliare i ponti con il passato e interrompere una striscia di partecipazioni consecutive che lo vede a quota 17, cioè da quando il 30 marzo 2003 fece la sua prima apparizione (seppur non lottando, ma esibendosi in un rap) nell'evento annuale più importante dell'universo WWE, a WM XIX, al Safeco Field di Seattle.

Il legame tra John Cena e la WWE è sempre fortissimo, l'atleta è diventato uno degli atleti più importanti della storia della compagnia di sport-entertainment di Vince McMahon, per anni uomo di punta sul ring e oggi uomo immagine, pronto a prendere parte (anche se a gettone) agli eventi più importanti.

La sua vita del resto ha preso un'altra strada negli ultimi anni: aiutato proprio dalla World Wrestling Entertainment, l'ormai 42enne (li ha compiuti lo scorso 23 aprile) di West Newbury (Massachusetts), si è dedicato alla carriera da attore, recitando in oltre 10 film, tra cui per ultimo Bumblebee, con regia di Travis Knight, nella sale cinematografiche fino a poche settimane fa.

WWE, John Cena reciterà in Fast and Furious 9

Negli ultimi mesi si è cominciato a parlare di un ruolo molto importante, che potrebbe segnare la sua carriera cinematografica, quello di successore di Chris Evans per vestire i panni di Captain America nella galassia Marvel. Al momento sono solamente voci, sulle quali lo stesso John Cena si è già espresso mostrando tutta la sua euforia:

Davvero c’è un rumor? Finalmente sta succedendo! Se la voce è là fuori, se la gente di Captain America sta ascoltando e sta guardando in questo momento, sappiate che io ci starei alla grande. Lo farei, perché penso che sarei un buon Captain America… e poi ho già rovinato l’infanzia di tutti, quindi peggio non potrebbe andare!

In attesa di novità sul fronte Avengers, la WWE Superstar può comunque esultare, perché nel frattempo è arrivata una ufficialità. Attraverso il profilo Instagram di Vin Diesel, infatti, è stato annunciato che John Cena farà parte del cast di Fast and Furious 9. Un breve video, in cui i due si mostrano insieme. Per la carriera cinematografica del wrestler, si tratta certamente di un grandissimo passo in avanti. Ma che non gli farà troncare il suo legame con il mondo del wrestling.