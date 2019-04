Perentoria vittoria per il belga che in Argentina ottiene la seconda affermazione. Domati su terra e fango Mikkelsen e Ogier, penalizzazioni per Meeke, Tanak e Ostberg.

29/04/2019

Un lunghissimo viaggio, ma ne è valsa la fatica. Quinta fermata stagionale per il WRC 2019, spettacolare tappa in Argentina. Nella terra del fuoco è stato proprio il terreno a vestire i panni del protagonista. Condizioni miste e non facili da affrontare per equipaggi e vetture. A svettare è, per la prima volta quest'anno, il belga Thierry Neuville. Il portacolori del team Hyundai Shell Mobis vince grazie a doti di pilotaggio ed alle note puntuali e precise del copilota Nicolas Gilsoul.

Con un tempo totale superiore alle tre ore e ventidue minuti, decisivi sono stati gli episodi. Come e più del solito. In una competizione livellata, era importante evitare ogni sorta di errore. Tanti i pericoli e molte le insidie, tra meteo volubile e grossi sassi killer. Neuville ha controllato le sbandate sul fango, schivando rocce e forature. Su fondo secco, il numero 11 si è districato in mezzo a curve e tifosi locali, davvero vicini ed in traiettoria delle auto partecipanti.

In un contesto simil Anni '80, la differenza ha pesato sui calcoli finali, inficiati da alcuni episodi. Clamorose le sviste dei forti ma battuti Ott Tanak, Kris Meeke e Mads Osberg. Rei di non aver seguito fedelmente le note del Road Book, l'estone, il nordilrlandese ed il norvegese perdono posizioni da podio importanti per le rispettive classifiche. Risalgono quindi Mikkelsen ed Ogier, con la seconda Hyundai e sulla prima Citroen al traguardo del WRC argentino.

Prima della pausa Thierry Neuville si stava godendo la vittoria centrata in Corsica, su un asfalto perfetto ed in condizioni "normali". Di normale in Argentina i protagonisti del WRC non hanno trovato nulla, partendo dalle condizioni meteo. Gli improvvisi nubifragi sono stati utili per limitare la polvere sollevata al passaggio di ogni vettura, ma non ha placato gli animi dei caldi appassionati locali, disposti a rischiare la vita pur di assistere da (molto) vicino alle gesta dei loro beniamini.

In un percorso caratterizzato pure da curve strette e lente, Neuville si è mosso come faceva Rambo nel fango. Non con il passo del leopardo, ma di colui che voleva finire per primo con la Hyundai ufficiale, macchina molto a punto nei diversi legs della prova sudamericana. Quando il meteo ha cessato con le bizze, a tecnica di guida e le note fornite da Gilsoul hanno concesso a Thierry il passo in più e decisivo, con il quale il ha dominato la penultima prova speciale.

I pretendenti al successo erano tanti, ma non ce l'hanno fatta, chi per un motivo, chi per un altro. Probabilmente Kris Meeke era il più veloce in Argentina, ma il grave errore commesso ha rovinato il suo rally. Lui, come Tanak e Osberg non hanno rispettato il diario di viaggio con l'itinerario prescritto e, percorrendo strade diverse, si sono beccati 10 secondi di penalità ciascuno, risultati decisivi a competizione conclusa. I più regolari e ligi Mikkelsen ed Ogier hanno così potuto calcare il podio, dopo un weekend a dir poco massacrante per ogni protagonista del WRC.

T. NEUVILLE N. GILSOUL HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM 3:20:54.6 A. MIKKELSEN A. JAEGER HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM 3:21:43.0 S. OGIER J. INGRASSIA CITROEN TOTAL WRT 3:21:59.4 K. MEEKE S. MARSHALL TOYOTA GAZOO RACING WRT 3:22:00.8 J. LATVALA M. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT D. SORDO C. DEL BARRIO HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM 3:22:21.3

