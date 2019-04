I direttori di gara scioperano in seguito all'ennesima contestazione subita dalle barras bravas. La Federazione: "Appoggio totale: questa gente non fa bene al calcio".

di Andrea Bracco - 29/04/2019 15:30

In Uruguay gli arbitri hanno detto basta. Ai direttori di gara non è andato giù l'ennesimo atto intimidatorio inscenato da un manipolo di delinquenti, che lo scorso venerdì pomeriggio si sono introdotti nel quartier generale della AUF, la federazione calcistica locale, armati di megafoni e striscioni per contestare l'ennesima direzione di gara - a loro dire - avversa al Nacional di Montevideo. Le motivazioni sono principalmente queste e non è sicuramente una questione di colori. Anzi, negli ultimi anni il calcio uruguagio ha dovuto far fronte a diversi episodi di violenza, verbale e non, rapportandosi con diverse frange di scalmanati nonostante si viva in un contesto tendenzialmente tranquillo, vista la presenza di due sole grandissime realtà contorniate numericamente dal nulla.

I fischietti hanno così dichiarato uno sciopero irrevocabile: l'ufficialità è arrivata nella tarda serata di venerdì, quando l'organo arbitrale ha diramato un comunicato nel quale si specificavano i motivi di tale decisione. In primis, si parla di rispetto: i direttori di gara sono stanchi di essere trattati come degli incapaci corrotti, accusa che è stata loro rivolta anche durante l'ultima contestazione in ordine cronologico. Al centro del mirino ci è finito addirittura Dario Ubriaco, probabilmente il miglior arbitro uruguayano di sempre, "reo" - secondo la barra del Nacional - di aver penalizzato in più occasioni i Tricolores.

Uno striscione pieno di insulti era dedicato personalmente a lui, che incalzato dai media ha dichiarato di vivere in una situazione paradossale, nella quale la cosa che più ama al mondo (il calcio) gli si sta ritorcendo contro, rendendogli la vita impossibile. Ovviamente Ubriaco non è stato il solo obiettivo della scampagnata in federazione ideata da una trentina di fan del Bolso, particolarmente solerti nell'esporre alcune scritte dedicate all'intera federazione arbitrale e alla AUF, che per qualche oscuro motivo viene accusata da anni di "parteggiare" principalmente per il Peñarol, l'altra grande d'Uruguay.

Uruguay, sciopero degli arbitri: salta il turno di campionato

Ovviamente le reazioni non sono tardate ad arrivare. Innanzitutto gli arbitri hanno fatto saltare il turno di campionato che si sarebbe dovuto giocare nell'ultimo weekend, nonostante gli appelli lanciati dai dirigenti di alcuni club più piccoli (che però, a loro volta, in passato si erano fortemente lamentati della sudditanza psicologica verso Nacional e Peñarol) e dalla stessa società aurinegra, che ha invitato il presidente rivale José Decurnex a prendere le distanze dal gruppetto di facinorosi in protesta.

Decurnex si è subito affrettato a pubblicare un comunicato nel quale afferma che il Nacional si dissocia dall'accaduto, mettendosi a disposizione delle autorità per eventuali collaborazioni nell'individuare gli autori del blitz e, soprattutto, specificando che non saranno mai una trentina di persone a sporcare l'immagine che il Bolso si è costruito in oltre 100 anni di storia. Parole forti e condivisibili, se non fosse che non più tardi di una settimana fa lo stesso personaggio aveva sbottato in tv accusando il Collegio Arbitrale di sfavorire la sua squadra, minacciando di fargli causa e di ritirare i Tricolores dal campionato.

Il Torneo Apertura, arrivato al giro di boa, non aveva di certo bisogno di un altro caso simile. Solo negli ultimi anni gli arbitri sono stati oggetto di ripetute violenze e contestazioni, figlie di un clima esasperato che sfocia alternativamente nella rivalità tra le due big del paese o nei match che vedono impegnate le squadre con meno possibilità economiche. I presidenti delle cosiddette piccole, non potendo spesso spendere nemmeno un dollaro, credono di essere penalizzati perché il loro apporto alla crescita del movimento locale viene considerato nullo.

In realtà più volte la federazione ha applicato agevolazioni per società che lavorano molto bene a livello di settore giovanile, come per esempio Danubio e Defensor Sporting, ma tutto ciò ancora non è bastato. Ora però la misura sembra essere definitivamente colma: gli arbitri hanno deciso di fare un passo indietro e, almeno al momento, non è dato sapere per quanto si protrarrà questo sciopero. I fantasmi del passato tornano a farsi cupi sul calcio uruguagio, che negli ultimi tempi "vanta" una cronistoria di fatti incresciosi cominciati con i gravissimi incidenti del Clasico di inizio 2016 e proseguiti nel 2017, quando gli hinchas di Nacional e Peñarol fecero sospendere le rispettive partite contro Sud America e Boston River a causa dei cori di minaccia rivolti ai due fischietti in campo.

La federazione decise di sospendere tutto fino a data da destinarsi, permettendo ai club di tornare in campo soltanto nell'anno nuovo. La AUF ha avviato anche un programma di sensibilizzazione in cui si promuovono i valori dello sport e si condannano tutti i focolai di violenza a esso associati, ma culturalmente l'Uruguay ha ancora molta strada da fare. E se per riuscirci sarà necessario fermare il sacro futbol, gli arbitri sono disposti a farlo.