Il calciatore 28enne, che vestiva la maglia del club turco Alanyaspor, stava rientrando a casa con alcuni compagni. Il cordoglio del mondo del calcio. L’attaccante aveva due figlie, una di appena due mesi.

di Redazione Fox Sports - 29/04/2019 10:47 | aggiornato 29/04/2019 10:58

Tragedia in Turchia. Josef Sural, attaccante della squadra di Seria A turca dell'Alanyaspor e della nazionale della Repubblica Ceca, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile.

Sural, 28 anni, stava rientrando dopo una trasferta di campionato (partita terminata 1-1 contro il Kayserispor) viaggiando su un minivan noleggiato con altri 7 compagni di squadra: secondo le prime deposizioni raccolte dalla polizia turca e come spiegato dal presidente del club Hasan Cavusoglu, il veicolo sarebbe uscito fuori dalla strada a causa di un colpo di sonno di uno dei due autisti a circa 5 chilometri dalla città costiera di Alanya.

Sural è stato subito soccorso e trasportato in ospedale dove è morto per le conseguenze dell'incidente: ricoverati anche altri due compagni di squadra, l'inglese Steven Caulke, ex Tottenham, e il senegalese Papiss Cisse, ex Newcastle, per ferite lievi. Il resto del team era rientrato con l'autobus ufficiale del club. Il conducente, come riferito dallo stesso patron dell'Alanyaspor, è stato preso in custodia ed è stata aperta un’indagine.

Josef Sural con la divisa del club turco dell'Alanyaspor

La carriera di Sural

La punta classe 1990 era professionista dal 2011 e prima di trasferirsi in Turchia aveva giocato in patria con Brno, Slovan Liberec (con cui vinse il campionato nel 2012) e Sparta Praga, allenato da Andrea Stramaccioni. Di ruolo attaccante, esordì con la maglia della Repubblica Ceca nel 2013. Il suo unico gol in Nazionale è datato 13 ottobre 2016 nella vittoria per 3-2 contro l'Olanda durante le qualificazioni agli Europei. Nel 2016 fu tra i convocati per la competizione in Francia, giocando in tutte le tre partite della fase a gironi contro Spagna, Croazia e Turchia.

Josef Sural con la maglia della Repubblica Ceca in allenamento

L'ultima presenza con la maglia ceca di Sural è stata nell'incontro di Nations League contro l'Ucraina lo scorso ottobre. Nei club ha sempre avuto una buona media realizzativa, segnando 30 gol in 113 presenze con il Liberec e 20 volte in 67 partite con lo Sparta Praga.

We are deeply saddened by the tragic news of the death of our friend and former captain Josef Šural. We would like to express our condolences to his family.

Šury, we will never forget you. Rest in peace! — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) April 29, 2019

Sui social il cordoglio del mondo del calcio: "Riposa in pace, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia" si legge sul profilo Twitter dell’Ajax. "Siamo profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del nostro amico ed ex capitano Josef", il messaggio dello Sparta Praga, ex squadra dell'attaccante. Sural era padre di due bambine, la più piccola era nata meno di tre mesi fa, il 7 di febbraio.