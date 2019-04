Tennis, Matteo Berrettini vince il torneo di Budapest

Con il successo a Budapest Matteo Berrettini diventa il terzo giocatore italiano a vincere un torneo ATP in questa stagione dopo Marco Cecchinato a Buenos Aires e Fabio Fognini a Montecarlo

di Diego Sampaolo - 29/04/2019 15:57 | aggiornato 30/04/2019 07:01

Continua il momento d’oro del tennis italiano. Dopo il trionfo di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo, è stato il turno di Matteo Berrettini, che ha vinto la finale dell’Hungarian Open di Budapest battendo il serbo Filip Krajnovic in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo un’ora e 41 minuti.

Il tennista romano allenato da Vincenzo Santopadre succede all’altro tennista italiano Marco Cecchinato nell’albo d’oro del torneo di Budapest. Grazie a questo successo Berrettini è salito al trentasettesimo posto nel Ranking ATP e al terzo posto tra i giocatori italiani dopo Fabio Fognini (dodicesimo) e Marco Cecchinato (diciannovesimo). Prima della vittoria a Budapest Berrettini aveva vinto un altro torneo in carriera sempre sulla terra battuta a Gstaad battendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Krajnovic ha salvato una palla break nel primo set prima che i due giocatori hanno tenuto il servizio nei sei game successivi. Krajnovic ha tolto il servizio a Berrettini nel nono game prima di servire per il primo set.

Matteo Berrettini trionfa a Budapest

Berrettini ha trasformato la terza palla break nel sesto game nel secondo set portandosi in vantaggio per 4-2. L’azzurro ha sprecato due set point nell’ottavo game prima di servire per il secondo set sul 6-3 con tre vincenti. Berrettini ha realizzato tre break nel primo, nel quinto e nel settimo game e ha perso solo due punti al servizio aggiudicandosi il terzo set al primo match point

Match duro. Le condizioni erano difficili. Faceva freddo e c’era vento. Ero molto concentrato sul mio gioco e dopo il primo set mi sono detto che dovevo lottare game dopo game. Il servizio è stato la chiave.

Nel torneo ungherese va ricordata anche la prima vittoria in un match ATP del diciassettenne altoatesino Jannick Sinner, che è stato ripescato come lucky loser dopo la rinuncia del finalista del torneo di Montecarlo Dusan Lajovic. Sinner ha battuto l’ungherese Mate Vallkusz 6-2 0-6 6-4 prima di perdere contro il serbo Laslo Djere.

Dominic Thiem vince il torneo di Barcellona

L’austriaco Dominic Thiem ha vinto il torneo Sabadel Open di Barcellona Trofeo Conte de Godò battendo in finale Danil Medvedev per 6-4 6-0 dopo un’ora e 14 minuti. Il campione austriaco ha vinto il tredicesimo titolo della sua carriera e il secondo di questa stagione dopo il trionfo di Indian Wells contro Roger Federer.

Medvedev si è portato in vantaggio per 3-0 nel primo set grazie ad un break nel secondo game. Thiem ha rimontato vincendo cinque game di fila con due break di fila. Medvedev ha salvato un set point nel nono game ma Thiem ha concluso il primo set con un vincente di dritto nel decimo game. Thiem ha realizzato tre break chiudendo il secondo set con una volée vincente sul 5-0 dopo 22 minuti.

Il tennista di Wiener Neustadt è il quarto giocatore capace di vincere il torneo di Barcellona negli ultimi 15 anni dopo Rafa Nadal (vincitore di 11 titoli), Fernando Verdasco (2010) e Kei Nishikori (due volte vincitore nel 2014 e nel 2015). Thiem ha battuto l’undici volte vincitore del torneo di Barcellona Rafael Nadal per 6-4 6-4 in semifinale. Per il quarto anno di fila l’austriaco ha battuto Nadal sulla terra battuta. Medvedev si è qualificato per la finale grazie al successo per 6-4 3-6 7-5 nella semifinale con Kei Nishikori. Nel match contro il giapponese Medvedev ha recuperato un break di svantaggio nel terzo set.

Questo titolo significa molto per me e mi dà fiducia in vista del torneo di Madrid. L’aspetto particolare del tennis è che nel torneo successivo si riparte da zero. Tutti i ragazzi sono forti e dovrò essere forte dal primo punto.

Petra Kvitova vince il torneo di Stoccarda indoor

La ceca Petra Kvitova ha vinto la finale del WTA Premier di Stoccarda battendo la giovane estone Anett Kontaveit per 6-3 7-6 (7-2) sul campo in terra battuta indoor della Porsche Arena, impianto situato vicino allo stadio di calcio dello Stoccarda nel quartiere di Bad Cannstadt. Kvitova ha vinto il secondo titolo della stagione dopo il successo dello scorso Gennaio a Sydney e il ventesimo titolo della sua carriera. La ceca ha portato a casa una Porsche messa in palio dagli organizzatori. Il torneo di Stoccarda vedeva al via 5 delle prime 10 giocatrici del mondo.

Kvitova è la prima giocatrice a vincere il secondo torneo nel corso del 2019. I precedenti diciannove tornei disputati nei primi quattro mesi dell’anno erano stati vinti da diciannove giocatrici diverse a testimonianza di un grande equilibrio. Nel circuito maschile Dominic Thiem e Roger Federer sono stati gli unici due giocatori a vincere due tornei. Kvitova ha salvato due break point nel primo game del match prima di conquistare il break nel sesto game sul 4-2 con un vincente di dritto. La ceca ha tenuto il servizio nel nono game.

Kvitova ha subito strappato la battuta a Kontaveit nel primo game del secondo set, ma Kontaveit ha ottenuto il controbreak prima di annullare tre palle break nel terzo game. Kontaveit è andata in vantaggio di un break nel quarto game portandosi sui 3-1 nel secondo set. Kvitova ha recuperato il break di svantaggio sul 3-2 prima di servire per rimanere nel set sul 5-4.

Kvitova ha salvato due set point sul 5-4 nel secondo set prima di vincere il tie-break decisivo per 7-2 con quattro mini-break. Kontaveit è andata in svantaggio per 0-6 ma ha salvato i primi due set point, ma Kvitova ha concluso il match al terzo match point. Kvitova succede alla connazionale Karolina Pliskova nell’albo d’oro del torneo di Stoccarda. Durante il torneo ha sconfitto Anastasija Sevastova nei quarti di finale e Kiki Bertens in semifinale.S

Siamo in tre ad aver vinto due tornei. Sono contenta di aver realizzato questa striscia vincente. Ho giocato contro Anett in alcuni tie-break e li ho persi quasi tutti. E’ stata una partita piena di alti e bassi. Ho dovuto giocare in modo aggressivo per non permetterle di fare il suo gioco”.

Martic vince a Istanbul

La croata Petra Martic ha vinto la finale del torneo di Istanbul su terra battuta battendo in rimonta la diciannovenne Marketa Vondrousova per 1-6 6-4 6-1 dopo 1 ora e 54 minuti.