Tennis, la conferenza di presentazione delle ATP Finals a Torino

L'attesa sarà lunga ancora due anni ma l'entusiasmo è già altissimo. Torino non si è ancora ripresa dall'annuncio di aver ottenuto l'organizzazione delle ATP Finals di tennis 2021-2025, e l'eccitazione era già palpabile durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell'evento, tenutasi a Palazzo Madama questa mattina.

Torino ha vinto la concorrenza di città del calibro di Londra, Tokyo, Singapore e Manchester, aggiudicandosi il torneo di tennis più importante del mondo, che mette di fronte gli 8 migliori giocatori dell'anno solare, al termine della stagione, per decretare il "Maestro". Il sindaco, Chiara Appendino, ha ribadito quanti alti e bassi siano stati vissuti in questi mesi, fino a portare Torino a essere scelta fra 40 città (il totale delle proposte iniziali pervenute all'ATP).

Il successo della candidatura, come sottolineato dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, è stato il risultato di un grande lavoro unitario fra città, regione, governo nazionale e Federazione Tennis, e per la prima volta nella storia l'Italia ospiterà le Finals trovando una ribalta internazionale unica a livello sportivo.

A presenziare alla conferenza stampa di Palazzo Madama c'erano il sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha fatto gli onori di casa, insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi:

Devo ringraziare il governo, che per la prima volta ha voluto scommettere sul tennis in prima persona, e i soggetti che hanno voluto far parte della corsa alla candidatura, come Camera di Commercio e Regione. Tutti ci hanno aiutato in questo percorso di unione: si sono verificate congiunzioni astrali irripetibili per un risultato magnifico.