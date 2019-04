Ricco fine Relays e le Penn Relays e la tappa inaugurale del World Challenge di prove multiple a Lana in Alto Adige. Settimana di atletica con meeting statunitensi storici come le Drake

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 29/04/2019 16:50 | aggiornato 29/04/2019 17:00

La campionessa olimpica Shaunae Miller Uibo ha stabilito la seconda migliore prestazione della sua carriera con 49”05 al Tom Jones Invitational di Gainesville arrivando a 8 centesimi di secondo dal record personale stabilito lo scorso anno in Diamond League a Montecarlo.

Il campione NCAA Grant Holloway ha migliorato il suo personale stagionale sui 110 ostacoli con 13”25 e ha guidato la 4x100 dei Florida Gators al successo in 38”55. Christina Clemons Manning ha corso i 100 ostacoli in 12”59 con vento a favore di +2.3 m/s. Il campione del mondo under 18 dei 100 e dei 200 metri Abdul Hakim Sani Brown ha fermato il cronometro in 10”06 con vento a favore di +2.2 m/s. L’italo-britannico Antonio Infantino ha migliorato di un decimo di secondo il record personale sui 100 metri con 10”26 classificandosi quarto nella sua batteria vinta dal caimano Kemar Hyman (10”10) davanti a Noah Lyles (10”14).

Il trinidegno Maicel Cedenio si è aggiudicato i 400 metri in 45”03 davanti a Nathan Stother (45”64) e a Josephus Lyles (45”71). Il due volte campione olimpico del salto triplo Christian Taylor ha realizzato 17.13m con +2.3 m/s e un 16.72m regolare.

Successi di Dolezal e Kunz al Multistars di Lana

La città altoatesina di Lana ha ospitato la trentaduesima edizione del Multistars Trofeo Zerneri Acciai, tappa italiana del Challenge IAAF di prove multiple in un fine settimana freddo e ventoso. Il meeting organizzato con passione da Gianni Lombardi e dalla figlia Barbara con l’importante collaborazione dello Sportverein Lana ha fatto registrare i successi del ceco Jan Dolezal nel decathlon con il record personale di 8117 punti e della statunitense Annie Kunz con 5971 punti. Dolezal ha realizzato tre record personali nei 400 metri con 48”65, 15.07m nel getto del peso e nei 1500 metri con 4’38”77. Nelle altre gare il giovane ceco ha fatto registrare 11.07 sui 100 metri, 7.22m nel salto in lungo, 1.95m nel salto in alto, 14”63 nei 110 ostacoli, 4.75m nell’asta e 62.50m nel giavellotto. L’estone Kristian Rosenberg, primo dopo le cinque prove della prima giornata, si è classificato secondo stabilendo il personale con 7950 punti davanti al tedesco Mathias Brugger, bronzo ai Mondiali Indoor di Portland 2016 (7927 punti). Simone Cairoli, decimo agli ultimi Europei di Berlino, si è ritirato per una contrattura alla schiena durante la gara del salto con l’asta nella quale ha superato 4.45m. Jan Dolezal:

Non mi aspettavo questo risultato. Ora punto a fare 8200 punti a Goetzis e qualificarmi per i Mondiali di Doha. Sono contento del mio primo lancio oltre i 15 metri nel getto del peso e degli altri due personali

Annie Kunz ha confermato la leadership della prima giornata di Sabato ottenendo il personale eguagliato nel salto in lungo con 6.02m e un altro record di 43.41m nel giavellotto prima di finire con 2’22”95 negli 800 metri. Nella prima giornata la bionda statunitense ha vinto il salto in alto con 1.72m e il getto del peso con 14.15m e ha corso i 100 ostacoli in 13”65 e i 200 metri in 25”03. Grande risultato anche per la “millennial irlandese Katie O’Connor, che ha migliorato il record nazionale under 20 con 5881 punti al termine di una prova da incorniciare nel lancio del giavellotto nella quale ha migliorato un altro primato irlandese giovanile con 49.31m. Riley Cooks e Allison Raser hanno completato una grande giornata per gli Stati Uniti classificandosi terza (5873 punti) e quarta (5789 punti). La brasiliana Vanessa Chefer Spinola, prima al Multistars nel 2016, ha concluso le sette prove al quinto posto con 5676 punti. Annie Kunz:

Sono andata vicina al mio personale e sono contenta delle mie prestazioni durante il fine settimana. Era la mia seconda partecipazione al Multistars e mi sono divertita molto. L’atmosfera era fantastica e ringrazio molto gli organizzatori per l’ospitalità. Lana è un posto meraviglioso.

Drake Relays a Des Moines

L’astro nascente dei 110 ostacoli statunitensi Daniel Roberts (vice campione NCAA indoor sui 60 ostacoli in 7”41) ha battuto il campione olimpico e mondiale Omar McLeod per un centesimo di secondo in 13”28 con vento a favore di +2.3 m/s. La primatista mondiale Kendra Harrison si è aggiudicata i 100 ostacoli in 12”65 con vento a favore di +3m/s. Sandi Morris torna con 4.76m, Falda vince la gara universitaria

La campionessa mondiale indoor del salto con l’asta Sandi Morris è tornata a gareggiare vincendo con 4.76m davanti a Jenn Suhr (4.66m). L’astista azzurra Helen Falda ha vinto la gara riservata ai college universitari con 4.30m al primo tentativo e ha tentato successivamente tre prove a 4.40m (quattro centimetri meglio rispetto al personale stagionale realizzato alle Texas Relays di Austin). Chris Nilsen ha vinto una gara di salto con l’asta di alto livello con 5.85m precedendo il campione mondiale Sam Kendricks e Andrew Irwin. Il campione olimpico del getto del peso Ryan Crouser ha conquistato il successo nel getto del peso con 21.11m battendo il campione NCAA Indoor Payton Otterdhal (20.75m). La campionessa mondiale dei 400 ostacoli Kori Carter ha vinto i 400 ostacoli in rimonta in 56”07.

I 200 metri hanno fatto registrare l’ottimo 20”29 del giovane statunitense Kenny Bednarek davanti a Brandon Carnes (20”62). I concorsi a livello maschile hanno fatto registrare il 5.83m di Andrew Irwin nel salto con l’asta e il 2.28 di Jeron Robinson nel salto in alto.

Duplantis supera 5.94m a Baton Rouge

Armand “Mondo” Duplantis ha migliorato il record stagionale superando 5.94m al primo tentativo al LSU Invitational di Baton Rouge in Louisiana. Il diciannovenne svedese è andato successivamente vicino a realizzare il terzo salto da 6.00m della sua carriera. In carriera vanta il record del mondo under 20 di 6.05m realizzato agli Europei di Berlino dello scorso anno.

Nelle altre gare più interessanti del meeting della Louisana vanno segnalati il 18.61m della trinidegna Portious Warren nel getto del peso femminile, la doppietta della giovane sprinter Sha’Carri Richardson sui 100 metri con 11”06 ventoso e 22”78 sui 200 metri e il record personale di Janee Kassanavoid nel lancio del martello femminile con 73.00m.

Penn Relays a Filadelfia

Nel tradizionale festival delle Penn Relays gli Stati Uniti hanno vinto tre staffette contro rappresentative di tutto il mondo nella 4x100 maschile (Belcher, Robinson, Young e Rodgers) in 38”80 davanti al Canada senza André De Grasse (38”94), nella 4x400 maschile (Kerley, Cherry, Wright, Hutchinson) in 3’02”70 e nella medley relay femminile (Bryant, Brown, Carter, Rogers) sulla Giamaica in 1’39”57. La Giamaica si è imposta nella 4x100 femminile (Fraser Pryce, Morrison, Calvert e Forbes) in 43”19 e nella 4x400 femminile (Jackson, Russell, Day, McPherson) in 3’28”94. Successo keniano nella medley relay maschile in 3’16”21 davanti agli Stati Uniti (3’17”49).

Nelle gare individuali universitarie spicca il successo di Mario Burke in 10”20 davanti a Anthony Schwartz (10”25) e a Bryce Robinson (10”25) nei 100 metri. Grande miglioramento del britannico Greg Thompson nel lancio del disco maschile con 65.56m.

Doppietta di Jenna Prandini a Fayetteville

La sprinter statunitense di origini bresciane Jenna Prandini ha centrato la doppietta vincendo i 100 metri in 11”10 e i 200 metri in 22”53 (migliore prestazione mondiale dell’anno). Janeek Brown si è classificata seconda sui 200 metri in 22”57 e ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 100 ostacoli con 12”57 precedendo Camri Austin (12”94). Successi di Micaiah Harris sui 100 metri con 10”29, di Wil London sui 400 metri in 45”25 e di Bryce Hoppel sugli 800 metri con 1’45”87, dell’ostacolista Shamier Little sui 400 metri femminili con 52”57 e del grenadino Anderson Peters con 80.81m nel lancio del giavellotto.

Darren Hill ha confermato il suo ottimo momento di forma vincendo il getto del peso maschile con 21.72m precedendo Jordan Geist (21.07) a Tucson. La statunitense Keturah Orji (campionessa NCAA e quarta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro) ha realizzato la seconda migliore prestazione mondiale dell’anno nel salto triplo femminile con 14.66m a Athens. Il campione olimpico del salto in lungo Jeff Henderson ha saltato 8.38m nel salto in lungo e ha corso i 100 metri in 10”21 a Provo. Da segnalare anche il 17.25m di Omar Craddock nel salto triplo e il ritorno al salto in lungo della campionessa mondiale dei 100 metri Tori Bowie, autrice di un buon 6.78m. Il diciannovenne Matthew Boling è sceso per la prima volta sotto i 10 secondi sui 100 metri correndo in 9”98 con vento a favore di +4.2 m/s a Webster La campionessa statunitense indoor del salto con l’asta Katie Nageotte ha aperto la stagione all’aperto a Pullman

Osakue centra lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha:

Daisy Osakue continua la sua eccellente stagione vincendo il lancio del disco femminile al meeting Oliver Jackson Twilight Open di Abilene in Texas con la misura di 61.35m, che le permette di migliorare notevolmente il record personale e di centrare lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha fissato a 61.20m. La prestazione della giovane discobola piemontese si colloca al nono posto delle migliori performance italiane di tutti i tempi. Soltanto la primatista italiana Agnese Maffeis ha fatto meglio con otto lanci migliori rispetto ad Osakue. Osakue sale al terzo posto nelle liste europee dell’anno dopo il 62.49m della tedesca Claudine Vita e il 61.39m della russa Yekaterina Strokova. Già in questa stagione l’allieva di Maria Marello aveva realizzato due lanci oltre i 60 metri (60.13m e 60.04) nei primi meeting disputati sempre in Texas. La scorsa estate Osakue si classificò quinta agli Europei di Berlino 2018. Osakue gareggerà a fine Maggio alle Finali della Division II del Campionato NCAA a Kingsville in Texas. Daisy Osakue:

Sono felicissima. Non me l’aspettavo. Era una gara allenamento e alla fine è andata benissimo. Sono ancora incredula. Ho chiamato la mia allenatrice Maria Marello e i miei genitori alle 4 di notte, è stato un momento fantastico per loro. Spero di continuare su questa strada e di divertirmi ai Mondiali. Da oggi sono in un’altra dimensione.

Giancarla Trevisan sfiora il personale

L’italo-americana Giancarla Trevisan ha avvicinato di 11 centesimi di secondo il record personale sui 400 metri con 52”74 al meeting statunitense di Irvine in California. Settimana scorsa l’atleta della Bracco Atletica Milano aveva corso il giro di pista in 53”37. In carriera vanta un record personale di 52”63 realizzato alla Finale dei Campionati Italiani di società di Modena.

Francesca Tommasi e Marta Zenoni brillano nel Walk e Middle Distance Night

Le giovani mezzofondiste italiane Francesca Tommasi e Marta Zenoni hanno brillato nella nona edizione del “Walk and Middle Distance Night”, meeting interamente dedicato al mezzofondo organizzato da Giorgio Rondelli al Campo Sportivo XXV Aprile. Tanti appassionati hanno assistito alle gare a bordo pista in una fresca serata milanese di fine Aprile.

Francesca Tommasi ha confermato il suo ottimo momento di forma migliorando il proprio record personale di 13 secondi sui 5000 metri con 16’03”83. La campionessa italiana di corsa campestre di Venaria Reale 2019 si è classificata seconda alle spalle della keniana Caroline Makandi Gitonga, prima al traguardo in 15’42”20. La veronese allenata da Gianni Ghidini ha preceduto Esther Yeko Chepkwemoi (16’05”62), la maratoneta Giovanna Epis (miglioratasi di oltre 9 secondi con 16’07”18) e la campionessa europea under 20 di corsa campestre Nadia Battocletti (16’17”49). Francesca Tommasi:

Sono molto soddisfatta. Ho trovato grande carica dopo la delusione degli Europei di cross che non ho potuto correre lo scorso dicembre. Quest’anno punto molto sugli Europei Under 23 di Gavle in Svezia

Marta Zenoni ha sfiorato di 13 centesimi di secondo il personale sui 1500 metri con 4’14”63 precedendo al termine di un bel testa a testa sul rettilineo finale Laura Della Montà, che si è migliorata di sette secondi con 4’14”84. Marta Zenoni:ù

Iniziare con questo tempo va benissimo. Sono reduce da un problema al piede ma ora è tutto ok. La serata non era ideale perché faceva freddo. E’ sempre bello gareggiare con il pubblico così vicino alla pista

Il piemontese Pietro Arese si è aggiudicato i 1500 metri maschili migliorandosi con 3’45”71 precedendo il corregionale Soufiane El Kabbouri (3’46”26) e Matteo Spanu (3’46”38). Il vice campione mondiale under 20 di cross di Ahrus 2019 Oscar Chelimo (portacolori dell’Assindustria Sport Padova) si è piazzato al quinto posto in 3’47”48. Il vincitore del Campaccio 2018 James Kibet ha conquistato il successo sui 10000 metri in 28’23”21 davanti a Italo Quazzola, che si è migliorato con 28’48”89.

Le vittorie sui 600 metri sono andati ad Abdessalem Machmach e a Serena Troiani rispettivamente in 1’18”10 e in 1’31”11. Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi hanno vinto la staffetta 2x1 miglio di marcia in 13’14”85 sulla pista dove si allenano sotto la guida dell’ex campione della specialità Gianni Perricelli.

Howe torna a correre i 400 metri dopo otto anni

Andrew Howe ha corso i 400 metri in 46”35 sulla pista dello Stadio Raul Guidobaldi di Rieti dove si allena insieme al gruppo dei quattrocentisti guidato da Maria Chiara Milardi. Howe non correva un 400 metri da otto anni. L’atleta reatino è stato convocato dal Direttore tecnico della Nazionale Italiana Antonio La Torre per le prossime IAAF World Relays di Yokohama. Davide Re ha corso i 500 metri in 1’00”50 arrivando a 42 centesimi di secondo dal record italiano di Donato Sabia che resiste da 35 anni. Il ventunenne Wanderson Polanco è arrivato ad un decimo di secondo dal record italiano under 23 sugli 80 metri con 8”73 con vento contrario di -2.4 m/s sulla pista di Borgaretto vicino a Torino.

Record italiano under 20 nel decathlon di Dario Dester

Il diciottenne cremonese Dario Dester ha stabilito il record italiano juniores del decathlon con 7468 punti in occasione del Campionato Italiano di società di prove multiple di Saronno. Il portacolori della Cremona Sportiva Atletica Arvedi allenato da Pietro Frittoli ha realizzato le seguenti prestazioni individuali: 11”29 sui 100 metri (-1.3 m/s), 7.16m nel salto in lungo, 13.54m nel getto del peso, 2.07m nel salto in alto (personale migliorato di 6 centimetri), 51”49 nei 400 metri, 14”47 nei 110 ostacoli (record personale), 45.98 nel disco (personale), 4.10m nell’asta, 50.52m nel lancio del giavellotto, 4’59”86 nei 1500 metri.

La teenager lombarda dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni Veronica Besana ha realizzato 5401 punti nell’eptathlon femminile sfiorando la migliore prestazione nazionale under 18 di appena 64 punti. Besana ha realizzato due personali (13”74 nei 100 ostacoli con -2.2 m/s, 6.19 m nel salto in lungo).

Campionati sudafricani a Germinston: Manyonga 8.35m nel salto in lungo

Il campione mondiale del salto in lungo Luvo Manyonga ha vinto il titolo sudafricano del salto in lungo con 8.35m battendo Rusval Samaai (8.21m) e Zarck Visser (8.01m) nella gara clou dei Campionati Sudafricani di Germinston. Il pesista di origini mantovane Orazio Cremona ha fatto registrare un eccellente miglioramento vincendo il getto del peso con 21.51m davanti al campione del mondo under 20 Kyle Blignaut (20.03m). Il finalista olimpico e mondiale dei 100 metri Akani Simbine ha vinto il titolo sudafricano dei 200 metri con 20”27. Simon Magakwe ha vinto la finale dei 100 metri in 10”05 precedendo il teenager Thando Dlodlo (10”15) ai Campionati sudafricani di Germinston condizionati dalla pioggia. La due volte campionessa olimpica degli 800 metri Caster Semenya si è aggiudicata i 5000 metri in 16’05”97 nella sua seconda gara della carriera sulla distanza e i 1500 metri in 4’13”59.

Lindsey Hannekon ha vinto una buona gara di 400 ostacoli con il record personale di 48”81 davanti al campione del mondo under 20 Sokwakana Zazini (49”33) e Cornel Fredericks (49”87). La campionessa mondiale under 20 Zeney Van der Walt si è aggiudicata i 400 ostacoli femminili in 55”93 davanti a Wanda Nel (56”07). Gli altri titoli più importanti sono andati a Thapelo Phora con 45”67, a Sunette Viljoen nel giavellotto femminile con 57.23m.

Il campione olimpico e primatista mondiale dei 400 metri Wayde Van Niekerk, al rientro quest’anno da un grave infortunio, ha rinunciato a correre le batterie per non correre rischi a causa del maltempo.

IAAF World Challenge. Enekwechi raggiunge 21.77m a Braganca Paulista

Nella città brasiliana di Braganca Paulista è iniziata la decima edizione del circuito World Challenge IAAF. Il risultato copertina è arrivato dal getto del peso maschile dove il nigeriano Chukwu Enekwechi ha realizzato l’eccellente misura di 21.77m battendo il brasiliano Darlan Romani (21.69m) e Curtis Jensen (20.40m).

Il brasiliano Augusto Dutra ha vinto il salto con l’asta con 5.75m nella gara in cui il campione olimpico Thiago Braz Da Silva si è classificato quarto con 5.45m. Il colombiano Bernando Baloyes ha vinto i 200 metri in 20”08 sfiorando di sei centesimi di secondo il record del meeting detenuto dal grande Michael Johnson dal 1991.Alle spalle del sudamericano il brasiliano Gabriel Constantino si è migliorato portando il personale con 20”21. Constantino ha vinto i 110 ostacoli in 13”24. Carolina Vargas di Costarica ha vinto a sorpresa i 100 ostacoli in 12”78 precedendo la favorita statunitense Evonne Britton (12”80). Alison Dos Santos ha realizzato il record sudamericano under 20 sui 400 ostacoli maschili con 48”84 precedendo il cileno Alfredo Sepulvedra (49”63) e lo statunitense Quincy Downing (49”71). La giamaicana Nikita Tracey ha battuto la statunitense Cassandra Tate (56”34.

L’unico record del meeting è arrivato dai 3000 metri femminili dove Daisy Jepkemei ha fermato il cronometro in 8’52”16 precedendo la sorella Norah Jeruto (8’53”38). La leader mondiale stagionale Valarie Allman ha confermato il suo ottimo momento di forma vincendo il lancio del disco femminile con 65.39m precedendo la brasiliana Andresa de Morais (64.86m). L’uruguaiano Emiliano Lasa si è aggiudicato il salto in lungo con 8.21m con vento a favore di +3.0 m/s davanti ad Aleksandro Melo (8.18m).